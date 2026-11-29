29/11/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Las lluvias, inundaciones y desbordamientos de ríos ligados al fenómeno de El Niño golpearon Ecuador en la jornada previa a las elecciones locales de este domingo 29 de noviembre. Esto obligó a reubicar 29 recintos electorales y dejó zonas de la provincia de Los Ríos bajo hasta un metro y medio de agua.

La emergencia afectó especialmente a Babahoyo, capital de Los Ríos, donde varios habitantes usaron canoas por calles inundadas. Ante ello, el Consejo Nacional Electoral reubicó centros en seis provincias para salvaguardar la seguridad de estas elecciones.

#ATENCIÓN Existe desconocimiento en Babahoyo, en la provincia de Los Ríos, sobre los recintos electorales que fueron reubicados por el @cnegobec debido a la acumulación de agua. Un ejemplo ocurre en la parroquia Barreiro, donde hay aproximadamente 6.000 votantes. En medio de las inundaciones, las personas salen en canoa o caminan en medio del agua para ir a votar. @EcuavisaInforma November 29, 2026

34 fallecidos por lluvias desde agosto

Diez recintos trasladados estaban en Babahoyo y otros diez en Milagro, provincia de Guayas, donde el agua llegó hasta las rodillas en algunas calles. Además, el último informe de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos registró 40 cuerpos de agua desbordados y 18 con tendencia a incrementar su nivel.

Cabe mencionar que Guayas concentró 16 desbordamientos y Los Ríos 14; Manabí y Loja contabilizaron tres cada una, y Esmeraldas y Santa Elena dos por provincia. Como se sabe, desde agosto las lluvias provocaron 34 muertes y 126.935 heridos por efectos adversos de las precipitaciones.

En esa línea, el ministro de Infraestructuras y presidente del Comité de Operaciones de Emergencias, Roberto Luque, informó la entrega de 1.442 kits de emergencia para los afectados de Los Ríos.

Más de 13,8 millones convocados

No obstante, más de 13,8 millones de ecuatorianos están convocados a renovar prefecturas provinciales, alcaldías, concejos municipales y 1.499 juntas parroquiales. También elegirán a los siete integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que designa diversas autoridades estatales, entre ellas el fiscal general.

El voto obligatorio abarca de 18 a 64 años, pero es opcional para adolescentes de 16 y 17, mayores de 65, personas con discapacidad, miembros de las Fuerzas Armadas, policías y ecuatorianos residentes en el exterior.

Además, persiste la crisis de violencia criminal, ya que desde 2024, Noboa declaró una guerra contra bandas delictivas, calificadas de terroristas, con tasa superior a 50 homicidios por cada 100.000 habitantes al año.

En tanto, la Organización de los Estados Americanos (OEA) inició el martes el despliegue de 26 especialistas y observadores, liderados por el excanciller chileno Heraldo Muñoz, para acompañar ambos procesos y examinar organización y tecnología electoral, justicia electoral, financiamiento político, campañas y redes sociales, participación política y violencia electoral.