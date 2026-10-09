RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
Asistencia consular

Cancillería habilita contacto de emergencia para peruanos tras aluvión en Santiago de Chile

El Ministerio de Relaciones Exteriores habilitó un teléfono y un correo electrónico para atender a los connacionales que necesiten apoyo tras el aluvión que afectó a la capital chilena.

Cancillería habilita contacto de emergencia para peruanos tras aluvión en Santia
Cancillería habilita contacto de emergencia para peruanos tras aluvión en Santia (Composición: Exitosa)

09/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 09/10/2026

Síguenos en Google News Google News

El Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú puso a disposición canales de comunicación para los ciudadanos peruanos que residen o se encuentran de visita en Chile, luego del aluvión registrado en la región de Santiago, que dejó personas heridas y ocasionó daños materiales.

A través del Comunicado de Prensa N.° 036-26, la Cancillería informó que mantiene el monitoreo de la emergencia y permanece atenta ante cualquier solicitud de asistencia que puedan presentar los connacionales afectados por el fenómeno.

Para solicitar orientación o comunicar alguna situación relacionada con la emergencia, los ciudadanos pueden contactar al Consulado General del Perú en Santiago mediante los siguientes canales:

Aluvión causó daños en Santiago

La emergencia se produjo tras intensas lluvias que provocaron el descenso repentino de agua y lodo por calles de Santiago, especialmente en la comuna de Las Condes. La fuerza del torrente arrastró vehículos y buses, además de generar inundaciones y daños en distintos espacios urbanos.

Emergencia en Chile: desborde de canal y lluvias dejan severos estragos en Las Condes
Lee también

Emergencia en Chile: desborde de canal y lluvias dejan severos estragos en Las Condes

De acuerdo con los reportes difundidos el jueves 8 de octubre, al menos seis personas resultaron heridas. Las autoridades chilenas desplegaron equipos de emergencia para atender a los afectados, evaluar los daños y reducir los riesgos en las zonas comprometidas.

Ante la magnitud del incidente, el presidente chileno, José Antonio Kast, anunció la declaración de zona de catástrofe para la comuna de Las Condes, con el objetivo de disponer los recursos necesarios para responder a la situación.

Perú expresa solidaridad con Chile

Además de habilitar los canales consulares, el Gobierno peruano expresó su solidaridad con las autoridades y la población chilena por las consecuencias del aluvión y los daños materiales ocasionados por las precipitaciones.

La Cancillería señaló que continuará pendiente de la evolución de la emergencia y de las posibles necesidades de asistencia de los ciudadanos peruanos. 

Las autoridades peruanas difundieron estos datos para facilitar la comunicación con sus connacionales mientras continúan las labores de respuesta en la capital chilena. Se recomienda a quienes necesiten ayuda comunicarse directamente mediante el teléfono o correo electrónico habilitados.

Temas relacionados Aluvión en Chile Cancillería Emergencia pluvial Ministerio de Relaciones Exteriores

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA