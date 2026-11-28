28/11/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Jimmy Donaldson, conocido mundialmente como MrBeast, anunció que regalará 100 automóviles durante una transmisión en vivo por internet este domingo 29 de noviembre. La convocatoria se realizará mediante Whatnot, plataforma elegida por el creador para entregar los vehículos a los participantes de su evento.

¿Cómo participar en el sorteo de MrBeast?

El primer paso para quienes quieran participar consiste en descargar la aplicación Whatnot, registrarse y seguir la cuenta de MrBeast dentro de la plataforma. Los usuarios deberán conectarse a la transmisión en vivo y estar atentos a las indicaciones que aparecerán durante el evento para ingresar a cada sorteo.

El anuncio fue difundido por el propio influencer a través de sus redes sociales, donde invitó a sus seguidores a conectarse. Mediante su invitación, pidió descargarse la aplicación y conectarse el domingo.

"¡Acabo de comprar 100 coches y este domingo los voy a regalar todos GRATIS en una transmisión en vivo de Whatnot!", sostuvo.

Las dinámicas de participación se habilitarán dentro de la emisión y los usuarios tendrán que completar el procedimiento indicado en pantalla para quedar registrados. Ingresar al directo y permanecer como espectador no garantiza automáticamente la inscripción a los premios.

Entre las condiciones reportadas para participar figura ser mayor de 18 años y residir legalmente en Estados Unidos, por lo que el alcance del sorteo estaría sujeto a las reglas de elegibilidad. Los seguidores de otros países deberán revisar las condiciones que aparezcan en Whatnot antes de intentar participar.

I JUST BOUGHT 100 CARS and this Sunday I'm giving them all away FOR FREE on a Whatnot Livestream! Download Whatnot and tune in Sunday at 2pm Eastern! Its going to be a lot of fun :D https://t.co/29JnY4rXoM https://t.co/MLgNt5Vlvt — MrBeast (@MrBeast) November 27, 2026

¿A qué hora será y qué vehículos regalará?

La transmisión está programada para el domingo 29 de noviembre, a las 2:00 p. m. (hora del Este de Estados Unidos). En Perú, el evento también está previsto para las 2:00 p. m., por lo que los interesados deberán ingresar a la aplicación con anticipación y seguir las instrucciones del creador.

La imagen que acompañó el anuncio muestra varios vehículos reunidos en un almacén, entre ellos automóviles de diferentes tamaños, camionetas y unidades recreativas. Sin embargo, MrBeast todavía no ha publicado la lista completa de marcas y modelos que formarán parte de la entrega.

El evento se realizará en Whatnot, una plataforma que permite transmisiones en vivo vinculadas a compras, ventas y dinámicas con usuarios. En esta ocasión, el creador utilizará el servicio para desarrollar la entrega de los 100 vehículos y anunciar a los ganadores durante la emisión.

Los seguidores que busquen conseguir uno de los automóviles deberán descargar Whatnot, seguir el canal de MrBeast y conectarse el domingo. La participación dependerá de cumplir las condiciones de cada sorteo y de las restricciones de residencia establecidas para esta convocatoria.