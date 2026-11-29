29/11/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Las elecciones generales celebradas este domingo 29 de noviembre en España marcan un giro político hacia la derecha y dejan en situación de salida al Gobierno liderado por el socialista Pedro Sánchez.

Bloque alcanza mayoría absoluta

Con el escrutinio avanzando ya a más del 90 %, el Partido Popular (PP), de orientación conservadora y centroderecha y encabezado por Alberto Núñez Feijóo, se sitúa como la fuerza más votada con alrededor de 132 a 134 escaños, mientras que Vox, con formación también de derecha liderada por Santiago Abascal, registra un fuerte ascenso hasta los 51 o 52 diputados.

La suma de PP y Vox supera con holgura más de 180 diputados que marcan la mayoría absoluta en un Congreso de 350 miembros, consolidando también una mayoría del bloque conservador en el Senado.

#DIRECTO PP y Vox suman 187 escaños, muy por encima de los 176 que aseguran la mayoría absoluta.#Elecciones29N



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En contraste, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), de centroizquierda y liderado por Pedro Sánchez, sufre un retroceso en escaños (alrededor de 116 y 117 diputados) y ve comprometida su continuidad en el Ejecutivo, mientras que a la izquierda Frente Amplio (liderado por Ada Colau) obtiene alrededor de 10 a 11 escaños, ERC sube a 11, EH Bildu alcanza 7, Junts queda en 5 y Podemos pierde representación parlamentaria.

La caída del bloque progresista y el avance conjunto de PP y Vox configuran un escenario adverso para la permanencia de Sánchez en La Moncloa, en una noche en la que el propio líder socialista llamó a Feijóo para felicitarlo por el triunfo y en la que dirigentes internacionales como Giorgia Meloni, Alebardo De la Espriella y Donald Trump reaccionaron al resultado.

Felicito a @NunezFeijoo, a mi amigo @Santi_ABASCAL y a sus partidos, el @ppopular y @vox_es , por la victoria contundente de la derecha española. España ha derrotado en las urnas a la izquierda corrupta, cínica y ladrona de @sanchezcastejon. ¡Vuelve a brillar la luz en España! ¡España se salvó! ¡Que viva Cristo Rey! (A.D.L.E) 🇨🇴 🇪🇸 🐅 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 29, 2026

¿Cómo funcionan las elecciones españolas?

Aunque los ciudadanos españoles acuden a las urnas para elegir a los representantes del Poder Legislativo (350 diputados y 269 senadores), estos comicios operan a su vez como elecciones generales que determinan la formación del Ejecutivo. En el sistema parlamentario español no existe una votación directa separada para elegir al presidente del Gobierno ni una segunda vuelta presidencial.

En su lugar, la composición del Congreso de los Diputados resultante de las urnas es la que define la investidura: tras las elecciones, el rey propone un candidato a la Presidencia del Gobierno que debe obtener la confianza de la Cámara Baja mediante los apoyos y mayorías parlamentarias correspondientes.

Por ello, el control de los escaños y la aritmética entre partidos resultan decisivos tanto para aprobar leyes y ejercer el control político como para investir al próximo jefe del Ejecutivo.

Alberto Núñez Feijóo, representante del PP

El resultado del 29N en España evidencia un desplazamiento del equilibrio político hacia el bloque de PP y Vox y proyecta el cierre de la etapa de Pedro Sánchez al frente del Gobierno, en medio de una jornada marcada por una elevada movilización electoral.

A la espera de que concluya el escrutinio y se abra el proceso de investidura en el Congreso, el nuevo mapa parlamentario anticipa un cambio de rumbo político en la conducción del país.