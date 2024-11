Aprobación de Dina Boluarte cae a 3%, según encuesta Datum: 94% desaprueba a la presidenta

18/11/2024 / Exitosa Noticias / Política

La última encuesta de Datum revela que solo el 3% de peruanos aprueba la gestión de la presidenta Dina Boluarte. En tanto, la desaprobación a su mandato alcanzó el 94%.

Según se precisó, la gestión de la mandataria apurimeña se redujo en dos puntos en comparación del mes anterior (5%). Además, es la peor calificación que ha recibido la jefa de Estado en lo que va del año.

Aprobación a gestión de Dina Boluarte

De acuerdo a las cifras de Datum, la aprobación ha empezado a ir en picada desde octubre del año pasado. Es así como, en un año, Boluarte pasó de 11% de aprobación (noviembre 2023) a solo 3%. Cabe precisar que, a partir de junio de este 2024, la opinión popular sobre su gestión fluctuaba entre el 5% y 6% de apoyo.

Aprobación a la gestión de Dina Boluarte. (Datum - El Comercio)

En tanto, su desaprobación no deja de incrementar. En enero de este año, Boluarte recibió un 85% de desaprobación, sin embargo, en noviembre ha alcanzado el 94%. Al igual que su aprobación, a partir de junio las cifras se mantenían bastante similares alrededor del 91% y 92%, hasta este mes que volvió a incrementar.

A detalle, se conoce que el norte del Perú y Lima - Callao son las áreas que peor califican la gestión de la presidenta (94%). Por otro lado, el centro y sur de la nación, desaprueban a la mandataria con un 93%; mientras que, en el oriente, el 90% no está de acuerdo con el gobierno de la mandataria.

Opinión popular sobre el Ejecutivo

En el caso del premier Gustavo Adrianzén, la desaprobación asciende al 81% y su aprobación se redujo al 6% en noviembre. En junio de este año las cifras eran muy distintas: 72% estaba en contra de la gestión del premier y el 8% está a favor de esta.

Respecto al ministro de Economía, el 75% desaprueba su liderazgo dentro de la cartera del MEF y solo el 10% sí lo aprueba.

El estudio de Datum también evalúo el grado de confianza en las instituciones. El 80% de peruanos no confía en los fiscales, el 77% no cree en la labor de los jueces, el 63% no lo hace en la Policía Nacional del Perú y el 49% desconfía del serenazgo distrital.

De esta manera, se dio a conocer que la aprobación a la presidenta Dina Boluarte cayó a un 3% y su desaprobación alcanzó el 94%.