Terremotos en Venezuela: Plataforma permite reportar y encontrar desaparecidos entre los escombros

26/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La tragedia provocada por los terremotos que golpearon Venezuela ha dejado no solo cientos de víctimas y miles de damnificados, sino también a un gran número de familias que aún desconocen el paradero de sus seres queridos. Frente a esta situación, ciudadanos y voluntarios impulsaron una plataforma digital destinada a reportar y localizar a personas desaparecidas.

Una herramienta ciudadana en plena emergencia

El portal, denominado "Desaparecidos Terremoto Venezuela", fue creado con el objetivo de facilitar el intercambio de información entre familiares, rescatistas y ciudadanos en medio de las labores de emergencia. La iniciativa permite registrar datos de personas desaparecidas y actualizar los casos cuando estas son ubicadas.

En la página, los usuarios pueden ingresar el nombre del desaparecido, la última ubicación conocida, características físicas y datos de contacto para facilitar las labores de búsqueda.

"Tras el terremoto, muchas familias siguen sin saber de los suyos. Si no logras comunicarte con alguien, repórtalo aquí. Y si ya lo encontraste, avísanos, para que su nombre dé tranquilidad, no angustia", señala el mensaje difundido por los creadores del portal.

Plataforma "Desaparecidos Terremoto Venezuela"

La plataforma surgió mientras continúan las operaciones de rescate en las zonas más afectadas por los sismos. Los voluntarios aseguran que la iniciativa no tiene fines políticos ni económicos y busca únicamente reunir información que permita ubicar a las personas desaparecidas.

Además de las fichas de búsqueda, la página ofrece teléfonos de emergencia, información sobre hospitales y centros de atención, así como listados de personas que ya fueron localizadas.

¿Cómo reportar desaparecidos en el terremoto de Venezuela?

Hacer clic en el botón "reportar" dentro del sitio web; subir una foto de la persona desaparecida; ingresar el nombre y apellido del extraviado; indicar la última ubicación donde fue visto; agregar la edad y la fecha desde la que no hay contacto (opcional); agregar una descripción física (talla, contextura y vestimenta); informar rasgos personales (cicatrices, tatuajes, etc); dar un nombre, número o correo de contacto; cliquear en "publicar reporte" para que el registro sea visible.

Plataforma "Desaparecidos Terremoto Venezuela"

El doble terremoto que afectó a Venezuela provocó severos daños en edificaciones e infraestructura, especialmente en La Guaira y Caracas. Las labores de rescate continúan mientras aumenta la preocupación por las personas que aún no han podido ser ubicadas.

Historias de familiares removiendo escombros y ciudadanos organizándose para ayudar se han multiplicado en distintas ciudades del país. La incertidumbre y la falta de comunicación mantienen en vilo a miles de hogares.

La plataforma se ha convertido en una herramienta de esperanza en medio de la tragedia. Mientras continúan las labores de rescate, la solidaridad ciudadana y la tecnología se han unido para intentar reunir a familias separadas por uno de los desastres naturales más devastadores registrados recientemente en Venezuela.