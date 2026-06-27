Terremoto en Venezuela: Asciende a 1430 la cifra de fallecidos tras los potentes sismos de magnitud 7.2 y 7.5

27/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

A 1.430 se elevó la cifra de fallecidos tras los potentes sismos de magnitud 7,2 y 7,5 que azotaron a Venezuela el pasado miércoles. Este sábado, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, detalló que el doble terremoto ha dejado además 3.238 heridos y mantiene a más de 3.100 familias damnificadas, siendo el norteño estado de La Guaira el epicentro de la emergencia.

"A esta hora (...) estamos contabilizando que 1.430 hermanos y hermanas han fallecido, lamentablemente han perdido la vida", dijo el legislador.

Despliegue de ayuda y restricciones en las zonas afectadas

Para hacer frente a la emergencia, el Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha desplegado a más de 30.000 efectivos venezolanos (entre militares, policías, rescatistas y personal de salud), a los que se han sumado 1.600 rescatistas internacionales y 16 médicos procedentes de Curazao.

Asimismo, las autoridades informaron que durante la madrugada de este sábado se distribuyeron 2.600 toneladas de alimentos y agua potable en La Guaira, mientras que la mandataria se reunió con expertos de Estados Unidos para evaluar el avance de las operaciones de rescate.

La cifra de muertos en Venezuela asciende a 1.430

Ante la magnitud del despliegue, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, reiteró el llamado a la ciudadanía a no viajar a La Guaira de manera particular, con el fin de mantener las vías libres para la maquinaria pesada y las ambulancias.

En su lugar, instó a canalizar el apoyo a través de los centros de acopio y anunció que el Poliedro de Caracas está funcionando como punto de registro para coordinar a los miles de voluntarios civiles que buscan sumarse a las labores de auxilio.

Plataforma permite reportar y encontrar desaparecidos

El portal, denominado "Desaparecidos Terremoto Venezuela", fue creado con el objetivo de facilitar el intercambio de información entre familiares, rescatistas y ciudadanos en medio de las labores de emergencia. La iniciativa permite registrar datos de personas desaparecidas y actualizar los casos cuando estas son ubicadas.

Plataforma "Desaparecidos Terremoto Venezuela"

En la página, los usuarios pueden ingresar el nombre del desaparecido, la última ubicación conocida, características físicas y datos de contacto para facilitar las labores de búsqueda.

Además de las fichas de búsqueda, la página ofrece teléfonos de emergencia, información sobre hospitales y centros de atención, así como listados de personas que ya fueron localizadas.

La plataforma se ha convertido en una herramienta de esperanza en medio de la tragedia. Mientras continúan las labores de rescate, la solidaridad ciudadana y la tecnología se han unido para intentar reunir a familias separadas por uno de los desastres naturales más devastadores registrados recientemente en Venezuela.