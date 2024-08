01/08/2024 / Exitosa Noticias / Mundo

Un desafortunado hecho causó gran conmoción en una comunidad, al revelarse que un hombre tomó la fatal decisión de disparar contra los jueces de un concurso de belleza por dejar en cuarto lugar a su querida hija.

Caos en concurso de belleza

Según información preliminar, un hombre identificado como Sebastião Francisco, de 42 años de edad y dedicado a la ganadería, protagonizó un gran enfrentamiento durante el certamen de belleza, sin importar que pusiera en peligro al resto de visitantes y público en general.

Aparentemente, la hija de Francisco, Bianca Matos, participó en el concurso de II Queen's Choice Ball de la Exposonho 2024, el pasado 28 de julio, y él no dudó en asistir para darle su apoyo incondicional. Sin embargo, el momento de alegría cambió por completo cuando se enteró de los resultados.

El sujeto enfurecido discutió con los jueces y al no llegar a un acuerdo sacó un arma de fuego para empezar un tiroteo por no poder aceptar que su hija no sea la contundente ganadora. Todos trataron de ocultarse y ponerse a buen recaudo, pero desafortunadamente dos personas resultaron heridas.

Padre herido por el disparo

Se reveló que una de las personas heridas fue Francisco, quien a pesar de ser auxiliado previamente terminó por perder la vida. La otra víctima fue inmediatamente hospitalizada.

Tras el ataque, Bianca le dedicó un mensaje para su padre: "No lo puedo creer, mi guerrero", demostrando que a pesar de protagonizar una acalorada situación para ella, siempre será su héroe y el hombre que siempre trató de estar para ella en todo momento.

Por su parte, los organizadores del evento compartieron un comunicado para repudiar los hechos de violencia y manifestaron que están en disposición de ofrecer aclaraciones y colaborar con las autoridades policiales.

Joven golpeó a su madre

Mientras que algunos padres están dispuestos a todo por ver felices a sus hijos, existen otros desgarradores casos que demuestran todo lo contrario, como el caso reportado en Bolivia, donde una joven no tuvo piedad y golpeó e insultó a su progenitora.

Aparentemente, la fémina se encontraba en estado de ebriedad y no midió las consecuencias de su acto, ya que con los ataques dejó varias lesiones en el brazo, hombro y ojo de su madre, en el barrio Urkupiña del Plan 3000.

Al ser detenida por la policía, la joven se disculpó asegurando que no volvería a atentar contra la mujer que le dio la vida, mientras que otros de sus familiares pidieron sanciones más severas.

Es así como un nuevo caso causó gran conmoción a nivel internacional al ver cómo un hombre atentó contra los jueces de un concurso de belleza porque no aceptó que su hija quede en el cuarto lugar, como una deshonra para su familia, en Brasil.