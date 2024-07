25/07/2024 / Exitosa Noticias / Mundo

¡Lamentable! Una mujer causó la indignación de toda su comunidad tras ser captada, golpeando e insultando a su madre, de 50 años, en plena calle cuando se dirigían a casa.

¿Por qué atacó a su madre?

Según las imágenes difundidas en redes sociales, la joven de 19 años tomó un cinturón y comenzó a golpear repetidamente a su progenitora como haciéndole reclamos mientras se dirigían a su casa.

Aparentemente, la fémina se encontraba en estado de ebriedad y no midió las consecuencias de su acto, ya que con los ataques dejó varias lesiones en el brazo, hombro y ojo de su madre, en el barrio Urkupiña del Plan 3000.

La hermana de la agresora confirmó a medios de su localidad que no sería la primera vez en que protagoniza un incidente similar, ya que tiene antecedentes de violencia familiar.

Ante la denuncia, la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) intervino y arrestó a la joven de 19 años hasta trasladarla a las dependencias de la EPI-3 para el procesamiento correspondiente: ¡ir a prisión!

¿Joven se arrepintió del golpe?

Tras ser encerrada, la joven expresó su profundo arrepentimiento por sus acciones y pidió disculpas tanto a su madre y sus hijas, asegurando que no volvería a cometer acciones que vayan contra la integridad de la persona que le dio la vida.

"Quiero pedir disculpas a mi madre y mis hijas. Estoy muy arrepentida de lo que hice y nunca más lo voy a volver a hacer. Yo sé que con esto voy a escarmentar. Para ser una madre e hija mejor. Va a ser la última vez que voy a volver a hacer eso, nunca más lo haré", expresó la joven a Red Emp.

Respecto a la viralización del video, los vecinos de la joven se mostraron preocupados y pidieron a sus autoridades no dejarla libre y que sean más severos con sus leyes. Asimismo, la madre rompió su silencio y aseguró que su hija la atacó mientras le pedía 20 pesos bolivianos (S/. 10.91).

"Me preguntó si mis nietas habían comido y le dije que almorzaron. Luego me pidió 20 pesos, yo se los di y ahí me dio cabezazos. Estaba mareada, yo lo único que quiero es quedarme con mis nietitas", dijo la mujer entre lágrimas.

Otro desgarrador caso

Desafortunadamente, existen otros casos similares, como el registrado en la ciudad de El Alto, en Bolivia, donde una mujer de 80 años denunció que su propio hijo le exige que le dé dinero para su beneficio.

Además, la mujer de avanzada edad señaló que incluso desde el mes de enero no puede comer bien porque no cuenta con el dinero suficiente para hacerlo, pero que ello no es comprendido por su hijo.

Es así como una nueva noticia ha generado gran conmoción e indignación a nivel internacional, ya que una joven de 19 años golpeó e insultó a su madre en plena calle, en estado de ebriedad.