24/07/2024 / Exitosa Noticias / Mundo

Un lamentable suceso conmocionó a toda una comunidad, ya que se reportó que un hombre perdió la vida al encontrarse dentro de una casa de citas y sufrir un paro cardiaco mientras conversaba con una mujer.

¿Qué pasó en la casa de citas?

Las imágenes captadas por la cámara de seguridad del club nocturno se viralizaron rápidamente. Entre ellas se logra visualizar que un hombre está parado y apoyado sobre una pared, dialogando amena e íntimamente con una fémina.

Sin embargo, al pasar unos minutos el hombre parece perder el equilibrio hasta que se desploma y cae desde lo más alto de las escaleras, dejando en shock a su acompañante.

La mujer se ve asustada y levanta las manos aclarando que no estaba involucrada en el incidente, por lo cual, trata de alejarse rápidamente de la escena registrada el pasado 12 de julio, alrededor de las 8:00 p.m., en el bar Boate da Liz, ubicado en Ibatiba, en Brasil.

¿Hicieron algo por salvarlo?

Otras tres mujeres que fueron testigo del lamentable suceso trataron de ayudar al hombre que yacía tendido en la planta baja del establecimiento, pero no lograron salvarlo.

Según revelaron las autoridades de dicha localidad, el paro que ocasionó su deceso sería el resultado de una combinación de viagra con whisky y bebidas energéticas.

Hombre muere de un paro cardiaco en un club de noche ☠️ ( De vez de venirse se fue 🤕 ) pic.twitter.com/ZQ2Mkmp9k5 — La mano Con pelos 1 (@lamanoconpelos1) July 14, 2024

Reacciones en redes

Como era de esperarse, el hecho no pasó desapercibido en las redes sociales, donde los internautas tuvieron las más insólitas reacciones: "Terrible", "el amor no sale barato, no aguantó su corazón", "quién sabe qué le dio al hombre, pero si no lo mató eso, fue la caída por las escaleras", "lo peor es que la chica con la que estaba conversando salió como enojada, y a las demás no les importó lo sucedido. Parece que ya ha ocurrido antes".

¡Desafortunado encuentro!

En Perú también se reportó un caso similar, ya que en Iquitos un hombre de 65 años, identificado como Gilber Chávez Mozombite, perdió la vida tras entrar a un hotel con una mujer de aproximadamente 18 años de edad.

Al poco tiempo de su ingreso, se escucharon desgarradores gritos de auxilio en el centro poblado Santo Tomás, que alertaron al personal del establecimiento y trataron de ayudar al adulto mayor, pero al parecer sus intentos no hacían efecto porque no daba señales de vida.

Hasta la escena llegaron representantes del Ministerio Público y miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) para el levantamiento del cuerpo de Gilber Chávez, dos horas después, y trasladarlo a la morgue de Iquitos.

Es así como, esta vez en Brasil, otro sujeto falleció por un paro cardiaco mientras conversaba con una mujer en una casa de citas, dejando en shock a toda su comunidad.