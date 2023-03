Uganda aprueba ley estricta que impone la pena de muerte para la comunidad LGBTQ

24/03/2023 / Exitosa Noticias / Mundo

El congreso de Uganda aprobó una ley contra la comunidad LGBTQ, que puede alcanzar castigos severos como la pena de muerte, esto tras una intensa campaña para criminalizar y atacar a la homosexualidad. La nueva normativa prescribe la pena de muerte para el delito de "homosexualidad agravada" y cadena perpetua para la "homosexualidad".

Por ello, un representante de la comunidad LGBTQ de Uganda dijo que le preocupaba quedarse "sin hogar", y describió las alarmantes llamadas de otras personas que están preocupadas por su seguridad tras la aprobación de una nueva y dura ley contra los homosexuales.

"Me preocupa que me desalojen", dijo Frank Mugisha, director del grupo de apoyo LGBTQ Sexual Minorities Uganda. "Me preocupa que me desalojen del lugar donde vivo, porque no tengo una propiedad", declaró ante un medio internacional.

El proyecto de ley define la homosexualidad agravada como los casos de relaciones sexuales que involucran a personas infectadas por el VIH. Asimismo, se proponen penas de cárcel de hasta 20 años para quienes defiendan o promuevan los derechos de las personas LGBTQ.

Mientras que, una persona 'sospechosa' de "intento de homosexualidad agravada" puede ser encarcelada por 14 años y el delito de "intento de homosexualidad" se castiga con hasta 10 años, según este drástica propuesta de ley.

Esto ha traído la indignación internacional de las personas LGBTQ y los defensores de los derechos humanos.

Campaña contra la homosexualidad

La votación se produjo con rapidez porque la campaña para penalizar la homosexualidad en Uganda ha venido desarrollándose hace tiempo atrás, y recibió el apoyo de los cristianos evangélicos de Estados Unidos.

Debido a ello, las organizaciones evangélicas estadounidenses han permitiendo que los líderes y grupos locales alimenten el sentimiento antigay en Uganda, según afirmó Nicholas Opiyo, abogado y activista de derechos humanos ugandés.

"Han trabajado muy meticulosamente durante los últimos cinco años para movilizar a un electorado, avivar los sentimientos de la población y difundir información errónea como base de esta ley", declaró Opiyo en una entrevista telefónica a la BBC de Londres.

Dicha ley es una nueva modificación de la del 2014

El documento aprobado es una versión actualizada de una dura ley de 2014 firmada por el presidente de Uganda, que castigaba la "homosexualidad agravada" con cadena perpetua.

Pero en ese entonces, el Tribunal Constitucional de dicho país anuló la ley ese mismo año, alegando que había sido aprobada en el Parlamento sin la mayoría de legisladores.

En cambio, para la última votación, los congresistas llenaron las cámaras parlamentarias. Teniendo así, 387 votos a favor y dos en contra. Pese a ello, los defensores de los derechos tienen previsto intentar convencer al presidente de que no autorice la ley, ya que si lo hace irán a tratar de impugnar ante los tribunales.