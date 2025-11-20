Alto Piura y nuevo Poechos cerca de ser realidad: cinco potencias del mundo presentaron propuestas finales

20/11/2025 / Exitosa Noticias / Piura

Los proyectos hídricos más importantes de la Región Piura: Alto Piura y nuevo Poechos, se encuentran cerca de convertirse en realidad luego que se conocieran las propuestas finales para brindar asistencia técnica y económica.

De acuerdo a lo anunciado por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), Corea del Sur, España, Reino Unido, China y Portugal presentaron sus propuestas técnicas y económicas finales para la ejecución y estudios de ambas megaobras.

Ganador se conocerá en los primeros días de diciembre

Estas propuestas serán evaluadas en el marco de las acciones orientadas al destrabe de grandes proyectos hidráulicos y el proceso de contratación de Gobierno a Gobierno (G2G).

El Midagri señaló que ya se inició la evaluación y calificación para determinar qué Estado será seleccionado para brindar la asistencia técnica especializada. Este proceso culminará en los primeros días de diciembre.

Una vez elegido el Estado ganador, se procederá con las gestiones para la suscripción del Contrato de Estado a Estado, que incluye la emisión del Decreto Supremo correspondiente, el proceso de negociación, entre otros.

Proyecto Alto Piura

El Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura tiene como objetivo irrigar 50,000 hectáreas en la parte alta del río Piura, de las cuales 19,000 corresponden a nuevas áreas que se incorporarán a la actividad agrícola, mientras que 31,000 hectáreas están destinadas al mejoramiento del riego.

Este proyecto permitirá impulsar el crecimiento agrícola, incrementar la producción orientada a la agroexportación y fortalecer la economía de Piura y del país.

Sistema Poechos

El Sistema Hidráulico Chira-Piura (Poechos), a cargo del Proyecto Especial Chira Piura (PECHP), se ha desarrollado en tres etapas durante los últimos 50 años. Actualmente, este sistema abastece una superficie de irrigación de aproximadamente 105,000 hectáreas en los valles e intervalles de los ríos Chira y Piura.

La iniciativa de afianzamiento busca consolidar y modernizar la infraestructura existente para garantizar un servicio de agua sostenible, tanto para la actividad agrícola como para el uso poblacional, fortaleciendo la seguridad hídrica de la región.

Invertirán más de S/ 120 millones en 10 km de vías pavimentadas

Otro proyecto que viene sacando adelante el Gobierno Regional de Piura es la construcción de 10 kilómetros de vías las cuales mejorarán la circulación en las principales avenidas de la ciudad. Estas son: Marcavelica (desde Av. Sánchez Cerro hasta la laguna Santa Julia), Los Algarrobos (desde Av. Cáceres hasta el A.H. Ollanta Humala), Vice (desde Av. Sánchez Cerro hasta Av. Grau) y Grau (desde Av. Chulucanas hasta la vía de evitamiento).

