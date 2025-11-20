¡Hasta por 12 horas! Corte de agua el 21 de noviembre. Conoce AQUÍ si tu zona se verá afectada

20/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó a través de sus canales oficiales que este viernes 21 de noviembre se desarrollará un nuevo corte de agua programada para algunos distritos de la capital. Conoce qué zonas se verán afectadas por esta interrupción temporal en la siguiente nota.

Corte de agua este 21 de noviembre

La empresa estatal peruana indicó que se interrumpirá parcialmente el servicio de agua potable en ciertos sectores. De tal manera, la suspensión de servicios no afectará a toda las jurisdicciones, solo se dará por unas horas y en zonas específicas.

Ello, debido a que es necesaria la interrupción para realizar trabajos de mejoramiento en el sistema de agua potable. De tal manera, este viernes 21 de noviembre el corte de agua se dará en:

Interrupción en Chorrillos

Horario de corte: de 5:00 a. m. a 9:00 a. m.

Zonas afectadas: Asociación A.R.I.A. Delicias de Villa Zona II, Asociación A.R.I.A. Delicias de Villa Zona III.

Sin agua en Pachacamac

Horario de corte: de 8:00 a. m. a 8:00 p. m.

Zonas afectadas: Zona Mancay. Asoc. Las Dunas de la Molina, El Oasis de la Molina, A.H. Paul Poblet Lind, A.H. Sol Radiante de Cieneguilla, Las Lomas, Las Palmeras de Frontera, Virgen del Carmen, A.H. Nueva Gales, El Paraíso de la Molina, El Prado de Cieneguilla. Sector Los Jardines, Sector Central, H-1 Bello Horizonte, La Meseta, Los Ángeles, Las Mercedes, Las Lomas, U.P.I.S. (Unidad Popular de Interés Social) Corazón de Jesús, Villa Hermosa, U.P.I.S. Vista Alegre, La Unión Alto, Los Eucaliptos, Los Álamos, Parcela 1. A.H. San Cristóbal, La Pradera, Santa Rosa, El Balcón, La Florida, El Pedregal, Los Sauces de La Molina, A.H. Virgen de Chapi, Sol Radiante, Rinconada Alta, Los Ficus, A.H. Nueva Esperanza, Nuevo Progreso. Zona Manchay. Las Casuarinas de Collanac, (24 de Junio) Centro poblado Balcón del Cielo.

Corte en San Miguel

Horario de corte: de 9:00 a. m. a 10:00 p. m.

Zonas afectadas: Urb. Maranga 3ra etapa. Cuadrante: Ca. César Vallejo, Ca. José Gálvez, Ca. Quirihuac, av. La Marina, av. Andrés Rázuri, av. Libertad.

En Magdalena

Horario de corte: de 10:00 a. m. a 10:00 p. m.

Zonas afectadas: Urb. Oyague. Cuadrante: av. Del Ejército, jirón Elías Bonnemaison, av. Gonzáles Prada. Av. Javier Prado Oeste, jirón Justo Amadeo Vigil. Urb. Oyague. Cuadrante: av. Brasil, av. Javier Prado Oeste, av. Gonzáles Prada, jirón Elías Bonnemaison, calle Bejarano, Mz. L. Grau, calle Fuentes, calle Espinar. Cercado. Urb. Orbea, Urb. Oyague, Urb. Jacarandá, Urb. San Felipe. Cuadrante: av. Brasil, av. Javier Prado Oeste, av. Gonzáles Prada, ca. Bonnemaison, ca. Bejarano, Malecón Grau.

Puente Piedra afectada

Horario de corte: de 12:00 m. a 8:00 p. m.

Zonas afectadas: A.H. Cerrito La Libertad, A.H. Hermoso Huascarán, A.H. Jardines del Norte, A.H. 1 de Mayo, A.H. Proyecto Integral Libertad -San Juan, Asoc. Trabaj. No Docentes de la UNI, Asoc. Los Ángeles de Copacabana, Asoc. C.P.R. San Juan Pampa La Coronela, Asoc. Prop. Bellavista. Asoc. Prop. 1 de Mayo, sector Gramadal, Asoc. Prop. Bellavista Los Gramadales y Parcela , Asoc. Prop. Urb. Loma Linda, Asoc. Prop. Padre Eterno, P.J. Los Gramadales, P.J. Cerro Mellizo y APECOP, Cercado, C.P.R. El Bosque, C.P. Cerro Primavera, C.P. Cerro Cajamarca, Asoc. Zona Tacna, Asoc. El Porvenir, Asoc. Vivienda. Asoc. Prop. Los Portales de Puente Piedra, Asoc. Prop. Virgen de Copacabana, Asoc. Residencial Las Viñas del Norte I y II etapa, Asoc. Viv. Las Brisas de Copacabana, Asoc. Viv. Santa Fe, Asoc. Viv. Los Frutales, Asoc. Viv. Los Frutales del Norte, Asoc. Viv. Los Manzanos de Copacabana, Asoc. Viv. Señor de la Soledad, Asoc. El Gramadal. Asoc. Fundo Flores, Asoc. Viv. La Alameda de Copacabana, Asoc. El Porvenir, Asoc. Santa Juana de Copacabana, CPR Las Higueras, PV Residencial San Felipe de Copacabana, Urb. Portales de Puente Piedra, APV Los Algarrobos, Asoc. Prop. Los Huertos de Copacabana. Asoc. Álamos de Copacabana, Asoc. Ángeles de Copacabana, Asoc. Propietarios Miraflores de Puente Piedra I y II etapa, Asoc. Propietarios Los Algarrobos, Asociación Propietarios Los Lirios del Gramadal, A.H. Proyecto Integral Libertad - San Juan.

El corte de agua programado para este viernes 21 de noviembre puede generar incomodidades. Por tal razón, se recomienda a los ciudadanos que prevean llenar recipientes con agua previa a la llegada de la interrupción del servicio.