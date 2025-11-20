Uribe respalda a Gareca en su duelo con Ferrari: "Es una gran persona que nunca le ha faltado el respeto a nadie"

20/11/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

En las últimas semanas, Ricardo Gareca, considerado por muchos como el mejor entrenador de la historia de la Selección Peruana, volvió al país para brindar más de una entrevista con diferentes medios. Durante una de estas charlas, el 'Tigre' cuestionó el proyecto de renovación que viene encabezando Manuel Barreto y las altas esferas de la FPF.

Justamente, Jean Ferrari, director general de fútbol de la Federación, criticó estas palabras indicando que el momento del estratega argentino ya había pasado y que el combinado patrio se encontraba enfocado en el futuro inmediato.

Uribe sale en defensa de Gareca tras duelo con Ferrari

Ahora, el también director general de fútbol de Sporting Cristal, Julio César Uribe, salió en defensa de Ricardo Gareca señalando que nunca le faltó el respeto a nadie y que tiene todo el derecho a opinar de la Selección Peruana.

El popular 'diamante' fue abordado por la prensa en el aeropuerto internacional Jorge Chávez a su regreso de Piura con el resto del plantel bajopontino. Ahí dejó en claro que las palabras del 'Tigre' fueron dadas sin mala intención y que todo esta polémica se generó por no saber entender las mismas.

"Todos tienen derechos a hablar, lo que no se puede hablar sin respetar, ese es nuestro gran problema, las opiniones todas hay saberlas entender, el mundo de la interpretación es ilimitado, en base de las personalidades de cada quien. Ricardo es una gran persona, un gran técnico que nunca le ha faltado el respeto a nadie, entonces el error puede estar de lado de la interpretación", indicó a Entre Bolas.

Todo inicio de proceso es complicado

Seguidamente, el exjugador de la Bicolor dejó en claro que el inicio de este proceso de renovación ha sido y seguirá siendo difícil como en anteriores oportunidades. Pese a ello, saludó el trabajo de Manuel Barreto y los jóvenes futbolistas que fueron convocados en esta última fecha FIFA.

"Los procesos en el inicio siempre son difíciles, hay que apoyar a los jóvenes, que son los que más necesitan para poder consolidarse. Nadie puede estar tranquilo cuando las cosas no se dan, pero hay que prepararse para que se den, muchos creen que están preparados y a veces están lejos de lo que eso significa, estar bien preparados", añadió.

En resumen, Julio César Uribe salió en defensa de Ricardo Gareca tras su enfrentamiento mediático con Jean Ferrari. El 'Diamante' dejó en claro que el 'Tigre' tiene todo el derecho de opinar ya que nunca le faltó el respeto a nadie.