¡Atención! Senamhi advierte lluvias de hasta fuerte intensidad en 17 regiones para las próximas 24 horas

17/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), advirtió la ocurrencia de lluvias de moderada a fuerte intensidad en 17 regiones del Perú para las próximas 24 horas. A continuación, te contamos los detalles para que puedas tomar todas tus precauciones.

¿Dónde se registrarán las lluvias?

De acuerdo con el reporte de la entidad adscrita al Ministerio de Defensa, se esperan precipitaciones en las algunas provincias de las regiones de: Amazonas, Áncash, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Piura, Puno, San Martín y Ucayali, desde el lunes 17 hasta las 1:00 p. m. del martes 18 de noviembre.

El reporte del INDECI, es en consideración al Aviso de Corto Plazo ante Lluvias Intensas N.º 296 del Senamhi. En ese sentido, se esperan precipitaciones de fuerte intensidad (alerta naranja) principalmente en Áncash, Cajamarca, Cusco, Junín, La Libertad, Madre de Dios, Piura y Ucayali.

Por parte del Senamhi recomiendan que se refuercen los techos y las ventanas, asimismo, informar sobre postes y árboles inclinados en la vía pública a sus respectivas autoridades para evitar situaciones que puedan ponerlos en cualquier parte del interior del país.

🟠 Hasta el 18/11 se prevén #LluviasIntensas (nivel naranja) en varias provincias de los departamentos de Áncash, Cajamarca, Cusco, Junín, La Libertad, Madre de Dios, Piura y Ucayali, según aviso de corto plazo del @Senamhiperu. pic.twitter.com/EAFV05VwCH — COEN - INDECI (@COENPeru) November 17, 2025

Recomendaciones:

El INDECI - COEN llamó a las autoridades de los gobiernos locales y/o regionales a revisar las rutas de evacuación, a fin de que estén despejadas y debidamente señalizadas para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en sus jurisdicciones en caso de presentarse alguna emergencia.

Además, recomienda a la población implementar un sistema de alerta temprana usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales; además, preparar y aplicar su Plan Familiar de Emergencias.

Agrega, que, monitoreará los departamentos alertados y que se encuentra coordinando con las autoridades regionales y locales los efectos del fenómeno meteorológico, con el objetivo de salvaguardar a la población de las regiones alertadas.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, es importante que las autoridades locales y regionales asuman con mucha responsabilidad el presente aviso, teniendo en consideración que, del lunes 17 al martes 18 de noviembre, ingresará al territorio nacional el vigésimo octavo friaje y su masa de aire frío entrará por la selva sur la noche del lunes 17 y se desplazará hacia la selva central, generando lluvias intensas acompañadas de descargas eléctricas y vientos.