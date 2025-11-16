Pescador piurano desapareció en el mar del Callao: Familiares llegaron a Lima para rescatar su cuerpo

16/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El pasado miércoles 12 de noviembre una embarcación salió a una faena pesquera en el Callao, sin saber que no regresaría a puerto. Tras naufragar por la noche, siete de los ocho tripulantes fueron rescatados, sin embargo, al faltar un pescador, su familia se movilizó desde Piura para solicitar que se intensifique su búsqueda.

Falló en el motor causó naufragio

La persona que se presume muerta responde al nombre de Alex Silupú Arévalo de 35 años, natural de Piura, quien no habría podido sobrevivir al golpe de las olas en el mar chalaco. Él junto a los otros tripulantes quedaron a la deriva cuando el bote comenzó a presentar fallas en el motor.

El patrón del navío observó después una luz roja en el tablero y se percató que había agua en el piso, una señal de que se estaba hundiendo. Envió un comunicado por radio para que otra embarcación pueda llegar a socorrerlos. "Compañero, se corta la comunicación. Por favor, ayúdennos. Se hunde la lancha".

Tras esperar por la ayuda, siete de los miembros de la tripulación fueron puestos a buen recaudo, sin embargo, uno de ellos no pudo ser encontrado. El barco que los salvó primero los regresó a tierra firme y luego regresó a la zona del accidente, lo que para la familia de la presunta víctima, fue un error.

Familia del pescador pide buzos para buscarlo

Al conocer que su familiar había sufrido este incidente en altamar, miembros de la familia de Silupú Arévalo llegó hasta Lima para hacerle un pedido a la Marina de Guerra del Perú. Buzos y una búsqueda intensiva, para al menos recuperar su cuerpo y darle sepultura, así lo manifestó su hermana.

"Nosotros queremos aunque sea verlo a mi hermano. Sé que quizás él ya no puede estar vivo, pero al menos su cuerpo. Que nos ayuden a buscar, lo que queremos son buzos para que vean si está atrapado", sostuvo la hermana del pescador desaparecido.

Los parientes del trabajador artesanal manifestaron algunas dudas con respecto a su desaparición, debido a las contradicciones en las versiones que le ofrecieron. Les dijeron que primer estuvo aferrado a un balón de gas, pero luego de que no lo vieron con ellos.

El último miércoles una embarcación naufragó en altamar, en el Callao, provocando la desaparición de un pescador piurano que iba junto a siete colegas suyos. Todos fueron rescatados menos él, por lo que su familia llegó a Lima para pedir que se intensifique la búsqueda.