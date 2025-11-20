¿Se casará con Paul Michael? Pamela López EXIGE divorcio a Cueva: "Necesito liberarme de usted para siempre"

20/11/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Pamela López, quien continúa siendo esposa de Christian Cueva, exigió públicamente al futbolista de Emelec, que le dé el divorcio para cerrar definitivamente esa etapa en su vida. En conversación con Magaly Medina sostuvo que lleva tiempo esperando a que el futbolista avance con el trámite.

Quiere librarse de 'Aladino'

La noche del último miércoles 19 de noviembre, la popular 'Kitty Pam' se presentó en el set del programa 'Magaly Tv La Firme' y dio una serie de revelaciones que llamó la atención a más de uno. Sin embargo, un tema que salió a la palestra es aquel que aún lo mantiene ligado a 'Cuevita': el matrimonio que contrajeron en diciembre de 2019.

Y es que la situación legal entre la trujillana y el ex volante de la selección peruana parece de nunca acabar pese a que ambos ya decidieron rehacer su vida con sus respectivas parejas, Paul Michael y Pamela Franco.

Por tal motivo, a fin de deslindarse de 'Aladino', López decidió enviarle un mensaje directo y contundente: "Señor Christian Alberto Cueva Bravo, alias 'Chancaca'. Por favor, le solicito públicamente a usted y a su gran staff de abogados flamantes que se ponen la camiseta, que me ayuden a firmar el divorcio. Necesito liberarme de usted para siempre".

Además, cuando la conductora de espectáculos brindó mayores detalles sobre el motivo por el cual aún no ha podido concretar su separación. Al respecto, Pamela reveló que aún no recibe respuesta alguna asegurando que "de repente, quiere seguir atado a mí, todavía no me supera".

Tomó la peor decisión al casarse

En otro momento, dejó en claro que ella no quería casarse con Christian Cueva hace seis años atrás, pero fiel a su estilo, Magaly Medina le increpó que "era un poco tarde para que justifique que se ha casado con ese sacavueltero".

Ante tal comentario, López terminó por admitir que tomó la "peor decisión", pero que pese a ello en la actualidad atraviesa un mejor momento y que por dicha razón se siente orgullosa porque logró superar esa etapa funesta en su vida.

"Tomé la peor decisión, pero nunca es tarde. Ahora, gracias Dios ya estoy libre de alguna manera, quizás todavía no divorciada puedo sentirme orgullosa de mí misma que no caí en el subsuelo, no me quedé ahí", manifestó.

