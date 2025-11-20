RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Nada lo desconcentra

Facundo Callejo mentalizado en los playoffs de la Copa Libertadores: "A días de un partido importante"

Cusco FC se juega la chance de evitar cuatro partidos de los playoffs y ante ello, el goleador del equipo y del torneo, Facundo Callejo, manifestó que se viene un partido crucial que los acerca a su objetivo.

Facundo Callejo quiere llevar a Cusco FC a la Copa Libertadores. (Composición Exitosa)

20/11/2025 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 20/11/2025

En la recta final de la Liga1, el goleador del campeonato no ha provenido de uno de los grandes del fútbol peruano. Facundo Callejo de Cusco FC, se ha distinguido como goleador del certamen y aspira a ayudar al cuadro cusqueño a entrar a fase de grupos de la Copa Libertadores en caso deje el equipo.

Concentrado en los playoffs

Frente a esta etapa del torneo, el delantero argentino que ha marcado 24 goles en lo que va de la campaña, es consciente de que están a un partido de evitar una semifinal y por ende, un mayor desgaste. Por ello, en la última fecha deberán ganar de visita en Huancayo para no preocuparse con lo que ocurra en Matute.

"Va a ser una fecha muy linda para verla y jugarla, se van a definir por detalles. Más concentrado. Tenemos la posibilidad de que dependemos de nosotros. Tal vez Alianza, UTC estén más pendientes de otros partidos porque no dependen de sí mismos, es una cuestión de eso nada más", sostuvo Callejo para GolPerú.

Pese a tener un contrato con los cusqueños hasta finales del 2027, el ariete de 33 años es consciente de que el nivel demostrado le puede abrir otras puertas. Sin embargo, manifestó que su concentración está 100 % en esta última parte de la temporada y su objetivo es ayudar a su equipo a ser Perú 2.

"Estamos a seis días de jugar un partido recontra importante, no pienso en eso. Yo le derivo el número de la persona que trabaja para mí, con quien hace más de mes y medio que no hablo. Tenemos 40 o 50 días enero para ver una posibilidad, analizar, ahora no tiene sentido", indicó.

Cusco FC depende de sí mismo

Para la fecha 19 del Torneo Clausura, los 'guerreros dorados' visitarán a Sport Huancayo, cuadro que se disputa su clasificación a la Copa Sudamericana 2026. De ganar, no dependerá del resultado de Alianza Lima ante UTC en el estadio Alejandro Villanueva, con los cajamarquinos necesitados de puntos para salvar la categoría.

De quedarse con el segundo lugar de la tabla acumulada, los pupilos de Miguel Rondelli esperarían por el ganador de la serie entre los íntimos y Sporting Cristal se jugarán el 2 y el 6 de diciembre y la segunda etapa el 10 y el 14 del mismo mes.

La Liga1 2025 está cerca de concluir y Cusco FC tiene la chance de entrar directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Ante ello, el goleador de Cusco FC, Facundo Callejo, manifestó estar 100 % en estos partidos.

