¿Ucrania deberá ceder ante Rusia? Los términos de Donald Trump para ponerle fin a la guerra

El plan de paz para ponerle fin al la guerra entre Rusia y Ucrania contempla una cesión territorial de Kiev ante Moscú. Varios medios internacionales han difundido los términos que plantea Donald Trump a ambos países, siendo el Kremlin el más favorecido al quedarse con parte del territorio ganado.

Cuatro agencias coinciden

Según Axios, Reuters, The Financial Times y The Economist, el tratado, que aún se encuentra en fase de borrador, contempla 28 puntos que deberán acordar los dos bandos. Resalta la cesión de toda la región del Donbas, donde las fuerzas rusas han avanzado y controlado parcialmente en los últimos tres años.

Con ello, las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk pasarán de forma definitiva a Rusia, luego de declarar su independencia de Ucrania en 2014, tras la celebración de un referéndum. Esta región del oriente ucraniano, pasará a ser una zona desmilitarizada, sin presencia de tropas de ninguna parte.

El Kremlin deberá devolver algunas regiones de Jersón y Zaporozhie, además de que las líneas de control actuales quedarán parcialmente congeladas. Cabe destacar que la devolución de territorios quedará sujeto a negociaciones posteriores, que podría tener en frente a Vladimir Putin con Volodimir Zelenski.

The Financial Times señala que Ucrania deberá reducir a la mitad el tamaño de sus fuerzas armadas, mientras que Oliver Carroll, periodista de The Economist, indica que sería en un 2.5. Kiev tendrá que renunciar a armamento de largo alcance a cambio de garantías de seguridad de parte de Estados Unidos y la OTAN.

Ucrania no entrará a la OTAN en la brevedad

Citando a funcionarios estadounidenses, The Wall Street Journal asegura que Kiev deberá renunciar a una adhesión a la alianza del Atlético Norte en los próximos años. A esto se le añade que tampoco contará con una fuerza internacional de mantenimiento de paz dentro de su territorio.

Axios asevera que Zelenski recibió este jueves 20 de noviembre el borrador enviado desde la Casa Blanca mediante Dan Driscoll, secretario del Ejército estadounidense. Posterior a eso, le manifestó al funcionario su disposición a trabajar con la actual administración de la nación norteamericana en la propuesta para finiquitar el conflicto.

Zelensky with Daniel Driscoll US Army Secretary:



