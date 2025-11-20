RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Minimizó calificativos

Waldemar Cerrón resta importancia a "insultos" de Raúl Noblecilla contra el Congreso en caso Betssy Chávez

Waldemar Cerrón, minimizó insultos de abogado Raúl Noblecilla al Congreso, durante la sesión en la Comisión Permanente en la que se debatió la inhabilitación de la expremier Betssy Chávez.

Waldemar Cerrón resta importancia a "insultos" de Raúl Noblecilla (Foto: Composición Exitosa)

20/11/2025 / Exitosa Noticias / Política

En medio del debate de la Comisión Permanente respecto a un nuevo informe que planteaba inhabilitar por 10 años a Betssy Chávez, Pedro Castillo y Willy Huerta, el abogado Raúl Noblecilla se dirigió con fuertes adjetivos al Congreso.

A raíz de esta situación, congresitas anunciaban una moción de censura contra Waldemar Cerrón, a quien acusan de presuntas irregularidades durante la conducción de la sesión por el caso Betssy Chávez. En este contexto, que el segundo vicepresidente del Congreso buscó calmar los ánimos y restar importancia a lo manifestado por Noblecilla.

Waldemar Cerrón resta importancia a lo dicho por Noblecilla

Cabe resaltar que, el Pleno del Congreso rechazó el último miércoles inhabilitar por diez años a Betssy Chávez, obteniendo 63 votos a favor, 13 en contra y 4 abstenciones, con lo que no se logró alcanzar los 68 votos requeridos.

Durante este debate, el abogado Raúl Noblecilla no midió sus palabras y terminó insultando a parlamentarios con fuertes calificativos e increpándolos y alegando que las sanciones que hoy enfrentan el expresidente Pedro Castillo y Betssy Chávez se debe a que "no los dejan gobernar por miedo".

Ante este incidente, Waldemar Cerrón, quien estaba encargado de liderar y conducir el debate, buscó calmar el tenso momento asegurando que lo mencionado por el letrado no debería afectar si se considera que ello no es verdad.

"Ahora que tenemos la oportunidad, colegas, de decir todo lo que pensamos y todo lo que sentimos, porque estamos dando la palabra para desmentir, desvirtuar todo lo que ha mencionado este señor. Total, si eso no es cierto, como no es cierto, no tiene por qué afectarnos, colegas, y demostremos que este Congreso de la República es altamente comunicativo e inteligente", manifestó.

Acto seguido, Cerrón trató de explicar que le otorgó a Raúl Noblecilla la oportunidad de continuar con su exposición tras las interrupciones que tuvo. 

Presentan moción de censura contra Waldemar Cerrón

Tras los fuertes calificativos de Noblecilla y la apertura de Cerrón para que los realice, la congresista de Fuerza Popular, Patricia Juárez, presentó una moción de censura contra el congresista.

En el documento, la parlamentaria sostiene que Waldemar habría incurrido en "graves irregularidades", en su calidad de segundo vicepresidente del Congreso. Asimismo, el escrito estipula que no tuvo una postura imparcial ni garantizó el debido respeto al Congreso.

Es en ese contexto que, tras los fuertes calficativos de Raúl Noblecilla al Congreso en el debate de inhabilitación de Betssy Chávez, Waldemar Cerrón restó importancia a las expresiones del letrado.

