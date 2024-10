Accidente en San Isidro: ¡Terrible! Choque entre cúster y camioneta deja siete heridos

Una nueva tragedia generó gran conmoción en la capital, ya que la noche de ayer, el choque de una cúster llena, con al menos 20 pasajeros en su interior, con un auto Lexus dejó el saldo de al menos siete heridos, en el distrito de San Isidro.

Según los primeros reportes, el fatídico incidente ocurrió entre las avenidas Salaverry y Juan Antonio Pezet cuando un auto Lexus de color negro habría colisionado contra una cúster que cumplía su ruta por el distrito limeño.

Los pasajeros del bus, al igual que el chofer responsabilizaron del accidente a la mujer que iba tras el volante de la camioneta, quien ha sido identificada como Inés De la Guerra Villarán, según lo revelado por 'Latina Noticias'. Asimismo, los testigos dieron a conocer que ella no habría cumplido con las señales de tránsito y pasó la luz roja.

También se reveló, que la conductora del auto negro, no presentó los papeles correspondientes al momento de la intervención de efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) que llegaron para tratar de controlar la situación y agilizar el tránsito.

Debido al fuerte impacto de ambos vehículos, siete personas quedaron heridas, de las cuales cinco de ellas fueron trasladadas a la clínica Sa Miguel. Por otro lado, la conductora de la camioneta, que terminó con el parachoques y la parte delantera destruidos, fue llevada a la clínica de El Golf.

Por su parte, el conductor de la cúster fue trasladado a la comisaria PNP Orrantia del Mar, en San Isidro, para las diligencias del caso y esclarecer los hechos para poder determinar en quien recae la responsabilidad del siniestro.

"Estaba borracha creo. Dijo que estaba sin documentos y no tiene nada, creo la señora. En ese momento dijo que no tiene nada", sostuvo el chofer de la cúster siniestrada ante las cámaras de 'Latina Noticias', quien también expresó su indignación porque alega que "la mujer no ha sido detenida".