Bebé acuchillado en Iquitos: Hoy se realiza la audiencia de prisión preventiva contra padres del menor fallecido

El Juzgado de Investigación del Poder Judicial de Loreto programó para hoy, martes 23 de mayo a las 3:00 p.m., la audiencia de prisión preventiva por 18 meses contra Jesús Bautista y Vanesa Cachique, quienes son padres del bebé de 11 meses que falleció tras ser acuchillado.

Es importante mencionar que, los investigados por la muerte de su menor hijo permanecieron 72 horas en detención preliminar en las instalaciones del departamento de investigación, ello luego de que entraran en contradicciones sobre cómo ocurrieron los hechos el día del fatal suceso.

La Quinta Fiscalía Penal de Maynas obtuvo la detención preliminar por los presuntos delitos de la conspiración y el ofrecimiento para el delito de sicariato en agravio del bebé que falleció de varias puñaladas.

Posteriormente, el Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión preventiva contra Jesús Bautista Saldaña (autor mediato) y Vanesa Cachique Isac (cómplice primario). Esta medida tiene por finalidad asegurar la presencia de los imputados durante el proceso hasta la expedición de la sentencia, por lo que el plazo mencionado se encuentra justificado.

Por ello ayer, lunes 22 de mayo, los progenitores fueron trasladados hasta la carceleta del Poder Judicial para la audiencia de prisión preventiva que se efectúa hoy desde las 15:00 horas.

El pasado 6 de mayo, Jesús Bautista Saldaña y Vanesa Cachique Isac denunciaron que su hijo fue asesinado de varias puñaladas durante un asalto en el puente Nanay, ubicado en el distrito de Punchana, Loreto.

Durante las primeras investigaciones, ambos padres señalaron que el supuesto ladrón escapó a un pueblo cercano. Debido a ello el Ministerio del Interior y la Policía Nacional anunciaron una recompensa de más de S/ 150.000 por información certera que ayude a capturar a los hampones que atacaron al bebé.

Sin embargo, Bautista y Cachique brindaron una primera declaración a la Policía en la comisaria y al momento de reconstruir la escena del crimen manifestaron otra versión.

Esto llevó a los agentes a cargo de la investigación del caso a poner la mirada en las contradicciones de los progenitores y sobre todo, la tranquilidad con la que narran lo sucedido.

Sumado a todas las contradicciones, un nuevo elemento dió un giro total al crimen. La madre del bebé acusó directamente al padre de ser el autor del asesinato del menor, junto a dos hampones.

"Tú has hecho algo, tú has planeado esto para no darme la pensión de tu hijo. Si mi hijo muere tú vas a tener la culpa, porque tú le has hecho esto", señaló la mujer.