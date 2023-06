Chorrillos: Dos serenos resultaron heridos de bala cuando PNP perseguía a delincuentes

Dos serenos resultaron heridos de bala esta mañana en el distrito de Chorrillos, esto ocurrió tras una balacera en la que varios efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) capturaron a uno de los integrantes de una banda de raqueteros que se movían a bordo de una mototaxi.

Evelyn Huaire, reportera de Exitosa, llegó hasta el lugar de los hechos y narró que el todo ocurrió en la urbanización Buenos Aires, donde 3 delincuentes asaltaron a un transeúnte para luego intentar darse a la fuga, pero la policía y los serenos de Chorrillos lo impidieron.

En ese sentido el coronel de la PNP, Manuel Vidarte brindó declaraciones a la prensa, donde explicó como sucedieron los hechos.

Siguiendo esa línea, comunicó que la captura de uno de los delincuentes se dio gracias al trabajo conjunto entre la PNP y el Serenazgo de Chorrillos.

Según informaciones, durante la persecución hubieron más de 30 balazos, los cuales hirieron a 2 serenos, quienes rápidamente fueron trasladados al Hospital de Emergencias Casimiro Ulloa.

Por otro lado, un tercer sereno se salvó de ser herido, ya que llevaba un chaleco antibalas que lo protegió de dos proyectiles que cayeron su abdomen. Según dijo, sino hubiera llevado esa protección, ahora podría estar muerto.

"Durante la persecución uno de los delincuentes hizo una ráfaga de cinco a seis disparos y dos de ellos me impactaron, pero el chaleco me protegió y solo sentí un dolor interno (...) Pude terminar muerto, esos dos balazos me pudieron causar la muerte", declaró el sereno.