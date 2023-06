Hija de mujer herida durante secuestro en Los Olivos pide ayuda: "Mi mamá esta en UCI"

El secuestro frustrado en Los Olivos ha dejado una víctima gravemente herida, se trata de la madre de Mariela Buitrón, quien salió a comprar pan a la hora que se desató la balacera en la que fue rescatada Lisbeth Angélica. Esa así que, Mariela pide ayuda para su mamá, quien se encuentra internada en UCI.

En conexión con un conocido programa de televisión, la mujer informó que tuvo que ser ella misma quien traslade a su madre a la clínica más cercana, debido a que los efectivos policiales no la ayudaron en el momento.

"Necesito un apoyo para mi madre, ella salió de la casa en dirección a comprar el pan como todos los días, era a dos casas de mi casa (...) Un vecino me avisó que mi mamá estaba herida y como nadie la ayudó, agarré el carro de mi esposo para trasladarla al lugar más cercano", contó la mujer entre lágrimas.

La hija de la víctima contó que su madre ya fue intervenida por los médicos de la clínica en la que está internada y los mismos, le explicaron que fue una sola bala la que dañó varios órganos.

Por otro lado, lo más lamentable es que debido al estado de salud de la madre de familia, no puede ser trasladada a ningún hospital, por lo que se ha visto obligada a permanecer en la clínica, la cual es muy costosa y Mariela no cuenta con el dinero para costearla.

"Los médicos no me dan muchas esperanzas, pero así solo tenga 1%, hay que seguir luchando. Por eso pido ayuda, porque debido a su estado no la puedo trasladar a un hospital. Al Ministerio del Interior, a la presidenta, sí han cometido una negligencia por favor apóyenme", expresó Mariela