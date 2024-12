Joven sufre robo de su moto en VMT a pocas horas de Navidad: "El próximo año iba a retomar mis estudios"

Un joven de Pachacamac sufrió el robo de su motocicleta en un negocio de Villa María del Triunfo a pocas horas de Navidad. Según comenta, su vehículo estaba valorizado en casi S/20 mil y lo había comprado con el fin de retomar sus estudios.

Pese a estar en plena celebración de las Fiestas Navideñas, la delincuencia no toma días libres y ahora tomaron una nueva víctima a vísperas de la festividad. En esta ocasión un joven llamado Ismael de 22 años sufrió el accionar de asaltantes.

El afectado contó que fue golpeado y amenazado con un arma de fuego antes de que le arrebataran su moto, que con tanto esfuerzo compró. El suceso tomó lugar en un local ubicado en Villa María del Triunfo que era propiedad de uno de sus amigos, donde había ido a lavar su vehículo.

"El local de mi amigo se llama Zona Biker en VMT. Como todos los días, iba a lavar mi moto. Al momento que entro yo estaba cargando mi celular y afuera escucho que estaban atracando a alguien y pensé que era de broma. Después entraron y me apuntaron con el arma en la cabeza. Yo ya no puse resistencia, porque pensé primero en mi vida. Me tiré al suelo y alcé las manos", manifestó.