Nadie se salva de la inseguridad ciudadana. Samantha Batallanos contó los momentos de terror que vivió durante un asalto a mano armada cuando salía de trabajar de Pachacámac. El delincuente disparó contra su vehículo para robarle sus pertenencias.

La expareja de Jonathan Maicelo, Samantha Batallanos, reveló ante las cámaras de 'Magaly TV: La Firme' que se encontraba en medio del tráfico en la Panamericana Sur cuando salía de trabajar de Pachacámac con dirección a Lima hasta que de pronto un facineroso intenta romper la luna de su auto con un arma.