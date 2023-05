¡Lamentable! Hincha asiste a partido de Universitario y le roban su camioneta

05/05/2023 / Exitosa Noticias / Policial

La alegría del triunfo del equipo de sus amores, Universitario de Deportes, fue totalmente opacada luego de que al salir victorioso del partido un hincha se percatará que había sufrido el robo de su camioneta.

El afectado, identificado como Gerald Vilca, relató que llegó al Estadio Monumental junto a su hijo para presenciar la competencia frente a Santa Fe. Al darse cuenta de que los exteriores del establecimiento estaban repletos, optó por estacionar su vehículo a unas cuadras.

Según comenta Vilca, él suele dejar su camioneta en las viviendas colindantes debido a que el recinto deportivo no cuenta con estacionamiento interno. Sin embargo, esta sería la primera vez que le sucede algo así.

"No es la primera vez que dejo el carro en las inmediaciones del estadio debido a que no había estacionamiento en el interior. A las 11.00 p. m. llegué al punto donde había dejado el carro, y no estaba", declaró para las cámaras de América Noticias.

Rápidamente, el hincha revisó su aplicativo móvil para acceder al GPS y ubicar su vehículo; no obstante, las coordenadas le arrojaron que se encontraba en un predio en el distrito de Ate.

Con ayuda de la Policía, quienes brindaron un patrullero para acudir al sitio, Gerald llegó cerca a la zona. Desde esa hora se mantuvo en vigilia para intentar ver si es que alguna persona salía del inmuble, pero no tuvo éxito.

Hasta horas de esta mañana, el hombre esperaba que personal de la Dirección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (Diprove) llegue hasta su dirección para corroborar si es que efectivamente el vehículo se encuentra en ese predio.

Cámaras de videovigilancia

Las cámaras de seguridad de la Municipalidad de La Molina captaron el momento en el que el afectado estacionó su vehículo en el lugar; sin embargo, no le han brindado respuesta respecto a la salida de este.

Vilca no pudo continuar estos trámites, pues argumenta que debía de movilizarse hasta el inmuble donde podría estar su camioneta para realizar la vigilancia. No obstante, en todas estas horas no hubo presencia de nuevas personas.

Según se informó, ya habría colocado la denuncia en la Comisaría de Vitarte y continúa a la espera de poder encontrar su camioneta.

Consecuencias del partido

El triunfo 2 - 0 a favor de Universitario de Deportes trajo más de una complicación a los ciudadanos que se encontraban cerca al estadio.

La congestión vehicular en la Av. La Molina se volvió caótica al promediar las 8 de la noche, llegando a inmovilizar por varios minutos a los autos que se dirigían hacia Ate.

Asimismo, la Av. Javier Prado se vio invadida por el tráfico generado por la gran cantidad de hinchas que se dirigían a ver jugar a sus ídolos del deporte.