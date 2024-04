¡Lo sujetó, empujó y pateó su cono! Vecino agrede a vigilante por "mirarlo mal" en plena vía pública

Un indignante episodio ha tenido lugar en el distrito de Santa Anita: un vigilante de 54 años ha sido víctima de una lamentable agresión por parte de un vecino que lo acusa de haberlo mirado mal al ingresar al vecindario.

Cámaras de seguridad ubicadas en la calle Las Grullas lograron captar los precisos instantes en los que este indignante ataque tuvo lugar en plena vía pública.

Según las imágenes, se observa que el vigilante retira el cono ubicado en la zona de ingreso para permitir el paso de dos vehículos. Del segundo de estos, un hombre, identificado como Erick García Tapia, baja sumamente molesto e increpa al señor de 54 años por presuntamente mirarlo mal a la hora de entrar.

Allí, patea su cono, le quita la gorra y la tira al piso. En respuesta, el agente de seguridad trata de defenderse usando su herramienta de trabajo. Sin embargo, vuelve a ser alcanzado por el agresor a la hora de intentar buscar refugio y es empujado al interior de la caseta.

Tras este lamentable episodio, el vigilante de esta zona de Santa Anita relató cómo fueron los hechos y dio a conocer que, producto de ellos, sufrió una contusión. Asimismo, tiene problemas a la hora de intentar mover el brazo.

"Como siempre, me insulta, pasó, estacionó su carro y me dijo que yo lo había mirado feo. Y yo todavía que estaba loca. No le digo nada, patea el cono y ahí es donde me mete un manazo. (...) En la canilla tengo una contusión. Yo me meto a la caseta para que no me agreda y sigue. Me empuja, me caigo de hombro y eso es lo que tengo en mi brazo", relató.