Magaly tuvo fuerte accidente en su casa y muestra sus lesiones EN VIVO: ¿Cuál es su estado de salud?

La conductora de televisión, Magaly Medina, informó la tarde de ayer, mediante redes sociales, que había sufrido un fuerte accidente en las escaleras de su casa. Sin embargo, decidió salir al aire con normalidad pero usando un outfit distinto para que no se le vean las lesiones que tenía.

La popular 'Urraca' apareció a las 9:45 P. M. por la señal de ATV con mucho humor y la energía que siempre la caracteriza. Al inicio de su programa no pudo evitar contar detalles del incidente, mismo por el que esa noche estaba vistiendo pantalón, cuando normalmente usa vestidos.

Fiel a su estilo, Magaly Medina habló sobre el accidente que había tenido hace unas horas y mostró En Vivo el parche que tenía en la pierna.

"Hola, buenas noches, ¿la herida? Ahí está la herida, no hay nada que un paracetamol no cure. Bien anestesiada está la herida, ahí está, me puse pantaloncito hoy día porque esa falda que suelo usar hoy no va, como que no iba, nada de glamour, se pierde el glamour", expresó la periodista al dar inicio a su espacio en ATV.

Asimismo, bromeó con su reportera ya que nadie sabía que sufrió un accidente. Magaly la cuestionó preguntando si realmente trabaja para el canal de la av. Arequipa.

La tarde de ayer, la conductora de 'Magaly Tv, la firme' contó mediante sus historias de Instagram que había tropezado por las escaleras de su casa y producto de eso, cayó.

"Hoy día, en la tarde, estaba bajando las escaleras de mi casa para venir acá pues me enredé con unos pantalones que tenían unos lazos, estaba con unos tacos y me terminé cayendo de mi escalera", expresó en un inicio Magaly Medina en sus redes sociales.

Asimismo, indicó que tuvo la suerte de tener barandas cerca y pudo agarrarse de allí, pero no pudo evitar lastimarse, por lo que ahora debe tener cuidado para su recuperación.

"Me golpeé en el mármol horrible y tengo tremenda heridota acá. Me la han desinfectado y curado, así que ahora estoy preocupada porque no voy a poder bailar y mañana no voy a poder a hacer ejercicios, creo yo. Mi doctora me ha dicho que descanse tres días, pero yo no puedo para los ejercicios", explicó.