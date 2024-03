¡Por seguridad! Influencer Vitteri Ponce abandona el país tras amenazas: "Tengo miedo de que me maten"

La influencer Fiorella Vitteri Ponce tomó una radical decisión ante las constantes amenazas que ha recibido en las últimas semanas y abandonó el país por temor a que puedan acabar con su vida.

Según indicó la propia creadora de contenido, está saliendo del Perú en contra de su voluntad, ya que si bien le gustaría quedarse en territorio nacional, considera que esta medida es la mejor opción para salvaguardar su integridad de los sujetos detrás de las extorsiones en su contra.

"Me estoy yendo en contra de mi voluntad. Me estoy yendo obligada. Tengo miedo de que me maten. Simplemente, prefiero agarrar, parar absolutamente todo lo que tenía planeado e irme nada más. Por todo, lo mejor es agarrar mi maleta e irme", declaró.

Asimismo, la influencer manifestó su indignación con las autoridades de nuestro país por los pocos avances que habrían en hecho desde que denunció su caso.

De hecho, Fiorella Vitteri Ponce considera que las amenazas en su contra no han recibido la importancia correspondiente. Por ello, alza su voz de protesta y cuestiona la falta de acción pese a las pruebas presentadas por su parte.

"Estoy desesperada. No sé exactamente qué hacer porque siento que mi caso no está avanzando por más pruebas que he presentado. No le dan la importancia del caso. ¿Qué están esperando? ¿Que me hagan algo? Que atenten contra mí o que me pueda pasar algo a mí para que recién quizás quieran reaccionar o investigar", agregó.