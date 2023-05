Los Olivos: Mujer detenida por robar cosméticos denuncia ser obligada por extorsionadores colombianos

Una nueva captura de la Policía Nacional del Perú (PNP) tuvo lugar en Los Olivos. Una mujer fue detenida por robar cosméticos en un supermercado del distrito, pero los agentes del orden se sorprendieron ante la justificación de la intervenida, quien confesó que es obligada a hacerlo por extorsionadores colombianos.

La intervenida contó a los efectivos policiales que ella solo recibe indicaciones por parte del grupo de delincuentes. Incluso, reveló que su familia también corre peligro por esta situación.

"Solamente me dijeron que tenía que venir acá y recoger una mochila. Lo que pasa es que tengo muchas cuentas con unos colombianos y me iban a descontar de lo que yo les debía. Yo he estado pagando cada día, pero después hubo un momento que ya no pude pagar más. Me siguen amenazando a mí y a mi familia", informó en Panamericana.