Mujer paga S/14 mil a falsos brujos que le prometieron curar sus males

Un grupo de extorsionadores que se hacían pasar por brujos fue capturado por la Policía Nacional del Perú luego de ser denunciados por una mujer a la que amenazaron con supuestos "hechizos" para que les pagaran S/14 mil por curar sus males.

A través del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) del Cercado de Lima, se detuvo a la banda del "Maestro Shaitan". Tras un operativo policial a una vivienda ubicada en la Av. Sebastían Lorente en Barrios Altos, se arrestó al grupo de delincuentes junto a otras pertenencias.

Entre las cosas que se hallaron en el inmueble, se encontraron una réplica de un cementerio, lápidas, fotos y otros objetos del mismo estilo.

Una de las integrantes de la familia comentó que en un inicio le pidieron un monto de S/6000 debido a que su caso era demasiado grave. Según comenta, los supuestos brujos le dijeron que iba a morirse, por lo que luego le pidieron otros S/16000 para revertir la maldición.

No obstante, las cifras no quedaron ahí pues para completar con toda la "curación" le pidieron otros S/500.

"Me iban a curar en una semana... pero pasaron cuatro días y me llamaron para decirme 'tu caso es bien grave, vas a morir y necesito que me deposites 6 mil soles', luego me volvió a llamar para pedirme 500 soles, me dijo que esa cantidad es lo que pide su muñeco como ofrenda", narró la mujer.