La Policía Nacional del Perú (PNP) logró la captura de 'La Rusa', Jessica Alexandra Silva Gonzales, de 34 años, cabecilla de la temible banda criminal del país conocida como 'One Family' tras un intenso operativo el pasado domingo 18.

Tras un intenso trabajo policial se logró la desarticulación de la banda criminal dedicada a la extorsión y al sicariato en una de las plazas de Risso, ubicado en el corazón del distrito de Lince.

La detenida ostentaba un gran estilo de vida en sus redes sociales y bajo la apariencia de ser una influencer en TikTok vistiendo prendas de diseñador o lencería de seda fina con sugerentes bailes, se encargaba de recaudar el dinero de las mujeres que bajo engaños eran víctimas de explotación sexual.

Además, según las autoridades, 'la Rusa', de verdadera nacionalidad venezolana, era el brazo derecho del líder de 'One Family', Danny Alexander Zapata Sosa, alias "El Chino" y tenía un papel clave dentro de la organización que generaba el terror en las noches de la capital del país.

"Si un chico quiere salir conmigo, que él me invite y que pague todo, o que me dé dinero y me deje en paz", era el trend de TikTok que hizo la mujer de 34 años de antes de su captura en la calle Las Azucenas, San Juan de Miraflores.