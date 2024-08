'One Family': Detienen a seis miembros de presunta banda criminal dedicada a trata de personas

18/08/2024 / Exitosa Noticias / Policial

La Policía Nacional del Perú (PNP), en conjunto con la Fiscalía, ha dado un duro golpe a las mafias de Lima tras la captura de seis miembros de la banda criminal 'One Family', investigada por presunta trata de personas y explotación sexual.

Operativo contra 'One Family'

Según se ha dado a conocer, la detención de los presuntos integrantes de 'One Family' fue posible por la Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas-Equipo 2, tras un orden de allanamiento.

El operativo tuvo lugar en una serie de inmuebles ubicados en los distritos de San Juan de Miraflores, Lince y La Victoria, donde operaría esta presunta organización delictiva. Entre las seis personas detenidas, se encontraban peruanos y venezolanos.

Como ha informado el Ministerio Público, a través de un comunicado difundido por la plataforma X, antes Twitter, la investigación fue efectuada por el despacho de la fiscal Janett Mendoza Benel en el marco de una investigación que se le sigue a Dany Zapata Sosa, alías 'El Chino'.

Zapatas Sosa, sindicado líder de 'One Family', actualmente controla el negocio rosa en la plaza de Lince, donde extorsiona a sangre y fuego a las meretrices que no pagan cupo, además de que se le involucra en el ataque a meretrices venezolanas.

📢 Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas #FISTRAP - Equipo 2, dirige operativo conjunto con la @PoliciaPeru, y da un duro golpe a la banda criminal 'One Family', en mérito a una orden de allanamiento de cuatro inmuebles. pic.twitter.com/eK8pV8xAZv — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) August 18, 2024

¿Quién es 'El Chino'?

'El Chino', investigado por los presuntos delitos de trata de personas, explotación sexual y extorsión, mandó hace poco disparar a dos mujeres que se negaron a pagarle los 400 soles semanales que exige.

Las extorsiones y amenazas se encuentran registradas en una serie de audios revelados por 'Panorama', donde se le escucha al 'Chino' hablar con sus compinches.

"Tenemos que hospedar a todas las que tienen sus anuncios y agarrarlas y decirles: 'Somos las compañías. No puedes trabajar porque no tienes autorización, o lo cambian o volvemos por ti'. La que viene más nada. Son 100, tenemos que hospedarlas", se le escucha decir.

En otra grabación sigue dando órdenes a su grupo: "Tienen que acatar nomás, mano, la que no acate, por las huev..., mano. 'No, mana, no se puede caminar acá, el sistema cambia' ¿Entiendes causa? El orden mundial cambia. Ya cuando vengan nuevas, esto... ya saben... mana, esto, esto, las reglas".

De esta manera, la presunta red de trata de personas, 'One Family', ha sido golpeada tras la detención de seis integrantes.