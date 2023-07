Rímac: ¡En la puerta de su casa! Menor de 14 años desaparece a unos metros de su vivienda

Una familia se encuentra viviendo un tormento en las últimas horas, luego que una de sus integrantes desapareciera a unos metros de su vivienda, en el distrito del Rímac. La menor de 14 años no ha sido vista desde ayer, pasadas las 3:00 p. m.

Según información de nuestra reportera, el incidente ocurrió en la cuadra 2 del jirón Hermanos Villarán, cuando una niña salió de su colegio con dirección a su residencia.

En intervención con Exitosa, la madre de la pequeña dijo que coordinó con su descendiente para encontrarse en el frontis de su residencia, ya que la escolar no contaba con una llave para ingresar a su casa.

En ese sentido, precisó que la referida concertación se propició gracias a que un vecino le prestó su celular a la infante. Lamentablemente, la progenitora no pudo contestar la última llamada de su descendiente.

"Acá al ladito hay un vecino que tiene su librería, ella acudió para que le pueda prestar su celular, le prestó, pero yo no contesté esa llamada", añadió en su intervención.

El mencionado vecino confirmó que la pequeña tuvo acceso a su celular, aunque minutos más tarde se retiró del lugar y no logró percibir hacía dónde se dirigió, porque tenía mucha clientela en ese momento.

La madre también visitó el colegio de su hija para preguntar sí quizá la adolescente había retornado al lugar. No obstante, los representantes del liceo desestimaron esta posibilidad.

"Le pregunté al vecino y me dijo que sí hizo la llamada, pero como estaba con gente no sabe en qué dirección salió. Luego fui al colegio a ver si mi hija había regresado al lugar, pero no estaba", mencionó.