Rímac: Joven denuncia a 2 mujeres que conoció por aplicativo de 'pepearlo' y robarle 12 mil soles

26/06/2023 / Exitosa Noticias / Policial

Un joven de 27 años denuncia a 2 mujeres que conoció por un conocido aplicativo de haberlo 'pepeado' para robarle todas sus pertenencias que ascienden un total de 12 mil soles.

¿Qué sucedió?

El domingo, 18 de junio, 2 mujeres ingresan a una casa en el Rímac para reunirse con un joven que las estaba esperando dentro de una habitación que alquilaba. Cabe resaltar que el muchacho de 27 años había conocido a 'Daniela' y 'Kataleya' a través de una conocida red social hace dos semanas.

"Ella (Kataleya) me dice yo voy a llevar a una amiga y entonces yo le digo yo también voy a llevar un amigo para tomar así los 4 y estar amenos y me dice no, no tu no traigas a nadie yo voy a ir sola y mi amiga", expresó el joven para Canal N.

Asimismo, el hombre, que no desea revelar su identidad, indicó que durante el encuentro las dos féminas lo 'pepearon', ya que afirma que no recuerda nada de lo que sucedió.

"Me voy al baño un momento a lo mucho un minuto o dos minutos y cuando vuelvo sigo tomando eso (vaso) que no tiene bebida alcohólica ni nada y luego de eso ya le juro que ya no recuerdo nada", afirmó.

Luego de que el joven se quedara inconsciente, las dos mujeres aprovecharon el momento para huir del lugar, por una reja lateral, logrando sacar dos bolsas que entregaron a un taxista. Posteriormente, ellas salen por otro lado, ya que no tenían las llaves de la puerta principal, y así logran escapar sin ningún problema.

Le robaron 12 mil soles

En esa misma línea, el joven asegura que no encontró su calzado deportivo ni sus ahorros que guardaba en un cajón de su cuarto alquilado.

"Cuando me desperté lo primero que vi fue las cajas de mis zapatillas son 8 en total, no estaban ningunas. Luego me aseguré de que esté mi plata, había entre 2,500 y 2,700 soles ahí, tampoco estaba mi plata y mi celular también se llevaron", aseguró.

Según la denuncia interpuesta en la comisaría Ciudad y Campo, el monto total de lo robado es de 12 mil soles. No obstante, 3 días después del acto delictivo, la víctima logró ubicar por esa misma red social a la llamada 'Kataleya', quién confesó su crimen.

"Anda donde quieras bebé, anda donde quieras y ni siquiera me llamo Kataleya y ella tampoco se llama Daniela. Has tu denuncia como quieras, al final, ya pasaron 24 horas da igual", dijo una de las ladronas.

Aún se encuentran pendientes los resultados del examen toxicológico del joven que denunció a las 2 mujeres que conoció por aplicativo. De igual manera, él pide que si alguien reconoce a las dos féminas se comuniquen con la policía, quienes determinarán su responsabilidad en este caso.