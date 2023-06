Pamela Cabanillas: 'Mommy Yankee' asegura que tiene amenaza de aborto en audiencia ante Poder Judicial

La joven Pamela Cabanillas, más conocida como 'Mommy Yankee', indicó que está embarazada y que se encuentra con amenaza de aborto, durante la audiencia de control de identidad ante el Poder Judicial (PJ).

Asimismo, la jueza María Lauya, del Noveno Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte de Lima, solicitó al Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE) que le brinde a Cabanillas Sanchez la asistencia médica correspondiente.

El coronel de la Policía Nacional del Perú (PNP), Carlos López Aedo, jefe de la Interpol Lima, indicó que 'Mommy Yankee' entregó un documento que presuntamente sustentaba su embarazo de 4 cuatro meses, tras ser extradita de España el día de ayer.

Asimismo, el alto mando policial aseguró que ya se vencía el plazo para su extradición y que, de todas maneras, debía acudir a la sede de Interpool en España. También, desmintió que hubiera alguna voluntad de entregarse por parte de Cabanillas.

"Ella se encuentra siendo procesada. Su situación legal en España era comparecencia restringida, cada quince días tenía que firmar un cuaderno a un juzgado. había fijado un domicilio, ella no podía abandonar la jurisdicción donde vive y su pasaporte estaba retenido por la autoridad judicial. No hay ninguna voluntad, fue capturada por la policía española y fue puesta a disposición de un juez, pero ella si cumplió con presentarse con la notificación que se le dio", agregó.

A través de su cuenta de Instagram, Cabanillas informó que, supuestamente, tiene un embarazo de 4 meses.

"Me entrego voluntariamente a las autoridades europeas para mi extradición solicitada, seguidamente la Interpol peruana me escoltó hasta el avión. Actualmente, me encuentro embarazada de 4 meses. Me encuentro bien, sin lesiones, golpes, sin nada que cambie mi aspecto físico", dijo.