SJL: ¡Alarmante! Escolares fueron hallados con armas de fuego en celebración por el Día del Maestro

Padres de familia y alumnos de un colegio de San Juan de Lurigancho (SJL) vivieron momentos de temor tras encontrar que dos escolares menores de 15 años asistieron al centro educativo con dos armas de fuego, las cuales fueron halladas en el interior de sus mochilas.

Los hechos tuvieron lugar el último viernes en el marco de las celebraciones por el Día del Maestro en la I.E. Fe y Alegría 5 - Calasanz. El temible episodio fue informado por el propio centro educativo perteneciente a la UGEL 05 mediante un comunicado donde daban mayores detalles sobre lo ocurrido.

Además, Exitosa tuvo acceso al parte policial del caso, documento que informa que los dos menores de edad fueron hallados con armas de fuego cargadas y al menos seis tarjetas de débito.

Además, la hipótesis de la PNP sostiene que los dispositivos serían de la pertenencia del tío materno de uno de los involucrados.

En esa misma línea, el colegio anunció que ya pidieron a la UGEL 05 la separación momentánea de los estudiantes involucrados mientras dure la investigación del caso. El objetivo sería salvaguardar la integridad del cuerpo estudiantil en el marco de las diligencias de este alarmante episodio.

El hecho ha causado indignación y molestia entre los padres de familia, quienes se reunirán en las próximas horas en la UGEL 05 para hacer sentir su malestar. Asimismo, aseguran que no se sienten seguros de mandar a sus niños a este colegio ubicado en SJL.

"Indignados, de verdad. ¿Dónde están los padres? Le echan la culpa al colegio, pero también los padres tienen responsabilidad, no solo el colegio, donde están los padres que no vieron a los niños. Yo no me siento segura mandando a mi hija al colegio", declaró una madre de familia en nuestro medio.