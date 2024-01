Vladimir Cerrón: PNP allana dos inmuebles en Ventanilla y Callao donde se habría ocultado líder de Perú Libre

La Policía Nacional del Perú (PNP) allanó dos viviendas ubicadas en los distritos de Ventanilla y el Callao para dar con la ubicación y captura de Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre (PL), quien se encuentra prófugo de la justicia tras ser condenado a tres años y seis meses de prisión efectiva por el caso 'Aeródromo Wanka'.

Equipos de inteligencia de la brigada especial contra la criminalidad de Lima Norte ingresaron a estas viviendas tras aprobarse el requerimiento del Ministerio Público (MP). Y es que personas habrían informado sobre la presencia de Cerrón Rojas en estos dos puntos.

"El Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria ha ordenado la medida. (...) La disposición es la siguiente, verificar si la persona a la que he mencionado (Vladimir Cerrón) se encuentra en este inmueble", explicó un representante del MP.

En ese sentido, se conoció que agentes de la PNP y del MP detectaron que en uno de los cuartos de la residencia en Ventanilla— ubicada en la avenida Monitor Huáscar— había panfletos políticos, banderas de PL y una pantalla donde que registraba las actividades dentro y fuera de la casa. Por tanto, se cree que el líder político permaneció en este lugar durante un periodo.

Días atrás, el exgobernador regional de Junín declaró desde la clandestinidad a un medio local. Según indicó, se encuentra en el Perú, aunque negó que vaya a entregarse a la justicia.

Con paradero desconocido, Cerrón Rojas señaló que no piensa abandonar territorio peruano porque PL tiene una "lucha política" que sostener. Pese a ello, confesó que cuatro países se acercaron a ofrecerle asilo, pero terminó rechazándolos respetuosamente. A detalle, no quiso revelar de qué naciones se trata a fin de evitarles inconvenientes.

"No estoy fuera del país, ni pienso estarlo, porque la lucha política del partido es aquí en nuestra patria, aunque le agradezco a cuatro países hermanos que se interesaron en querer ayudarnos para salvaguardar nuestra integridad, respetuosamente hemos agradecido y no hemos tomado esas ofertas (...) No puedo especificar cuáles son por las razones conocidas", mencionó en entrevista a Correo.