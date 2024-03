Abogado de Dina Boluarte tras allanamiento por 'caso Rolex': "¿Qué pasa si son obsequios de un fan enamorado?"

El abogado de Dina Boluarte, Joseph Campos, se pronunció tras el allanamiento a la vivienda de la presidenta Dina Boluarte por el 'caso Rolex'. El letrado se mostró en contra de las diligencias que realizó la Fiscalía e indicó que las joyas de la mandataria podrían ser regalos de algún "galán".

En comunicación con Latina Noticias, Campos calificó como "inconstitucional" las diligencias que la Fiscalía realizó la noche del 29 y parte de la madrugada del 30 de marzo en el domicilio de la mandataria en el distrito de Surquillo.

Asimismo, indicó que no habla de temas personales con su defendida. Sin embargo, planteó la hipótesis de que el reloj Rolex y la pulsera Cartier que tiene Dina Boluarte podría ser regalos de un seguidor.

"Yo no digo que sea así porque no hablo de esos temas con la presidenta de la República, pero ¿qué pasa si eso es un obsequio de un fan enamorado, de alguien?", declaró.

Asimismo, señala que posiblemente el "fan" que le regaló las joyas a Dina Boluarte no quiere que sepan su identidad y por ello la presidenta no ha colaborado con las diligencias de la Fiscalía.

"Pongo una hipótesis, no sé si es verdad o no, (si) le van a decir quién es el galán, ese señor pierde su vida privada en un momento. Luego, van a generar una serie de situaciones como ustedes creen que pueden investigar la vida personal de las personas, de ese señor eventualmente. Las personas pueden tener espacios públicos y espacios no públicos y hay que entender y respetar eso", sentenció.