Abogado de Patricia Benavides cuestiona a miembros de la Junta Nacional de Justicia: "Algunos no están a la altura"

En diálogo con Exitosa, el abogado de Patricia Benavides, Jorge del Castillo, indicó que algunos miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) no se están comportando a la altura y criticó que el organismo trata de diferente forma a sus investigados.

El jueves 18 de abril, la JNJ convocó a Patricia Benavides para que pueda ofrecer sus argumentos en respuesta al informe elaborado por la instructora del caso, Inés Tello. Sin embargo, el abogado de la exfiscal ha presentado un documento para que el plazo de presentación se amplíe.

Los argumentos del abogado Jorge del Castillo recaen principalmente en la falta de equidad e independencia de algunos miembros de la JNJ para llevar a cabo este proceso.

"No hay equidad. Cuando un organismo del Estado trata de una manera distinta a unos es porque no es justa esta entidad. Algunos miembros no se están portando a la altura", señaló.