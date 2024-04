Patricia Benavides rechaza informe que recomienda su destitución: "No he cambiado fiscales para favorecer a nadie"

16/04/2024 / Exitosa Noticias / Política

La suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, rechazó el informe emitido por la magistrada de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Inés Tello, que recomienda su destitución. Según indicó, "durante su gestión nunca cambió fiscales para favorecer a nadie".

A días de debatirse su salida del Ministerio Público (MP), Benavides Vargas aseguró que "no tiene miedo a ser separada de la institución"; sin embargo, dijo que no "permitirá una arbitrariedad contra su persona".

"No tengo miedo a la destitución, pero no puedo ser pasiva a la arbitrariedad. (...) Durante mi gestión no he cambiado fiscales para favorecer a nadie; nunca he cuestionado que la Junta Nacional de Justicia tenga competencia disciplinaria; y tampoco que haya un vacío de control de los actos de fiscal de la Nación", declaró.

"Yo no he sido ni seré un peón de nadie. No he puesto ni pondré mi carrera al servicio del apetito de poder de quienes han controlado el Ministerio Público", añadió en su intervención.

En ese sentido, aludió a un presunto quebrantamiento del orden jurídico por parte de Tello luego de los argumentos que consideró en su expediente final. "Con ese doble estándar, la instructora de la Junta ha dicho que un aspirante a colaborador es fiable cuando todos los abogados sabemos que eso es falso", enfatizó.

Del mismo modo, la extitular del MP confirmó su asistencia ante la Junta Nacional de Justicia este jueves próximo para definir su futuro. "No me dejaré amilanar, no me dejará pisotear, sé luchar por mi dignidad de mujer, madre y fiscal. El día 18 estaré presente y expondré mi defensa", mencionó.

¿Qué dice el informe?

Como se recuerda, Tello asegura que Patricia Benavides interfirió en la investigación fiscal que se le sigue a su hermana Enma Benavides y habría emitido resoluciones sin motivación.

En esa misma línea, la magistrada de la JNJ apuntó que la exfiscal de la Nación dio un trato degradante a la fiscal suprema provisional, Revilla Corrales, e indicó que presuntamente favoreció al fiscal superior de Lima Centro, Miguel Ángel Vegas Vaccaro.

