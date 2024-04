Darwin Espinoza rechaza haber utilizado recursos públicos del Congreso para crear un partido: "El promotor es mi hermano"

El parlamentario de Acción Popular, Darwin Espinoza, rechazó haber utilizado recursos públicos del Congreso de la República para crear un partido político.

En declaraciones a la prensa, el legislador negó que su oficina haya sido allanada y apuntó que fue una verificación de la dirección por parte de fiscales.

Asimismo, el congresista manifestó que está a favor de que se investigue "algunos indicios de algo irregular" y se refirió a las acusaciones sobre la utilización de su personal para causas políticas personales donde argumentó que los trabajadores involucrados estaban suspendidos previamente.

En esa misma línea, Espinoza Vargas indicó que en las imágenes difundidas solo hay una persona realizando impresiones y reiteró la suspensión a los trabajadores por efectuar tareas fuera de sus responsabilidades oficiales.

"En las imágenes se ve que hay una persona que está sola haciendo unas impresiones y no hay nadie a su alrededor, por eso insisto y me sorprendo de que alguien entre de frente a la oficina a imprimir (...) Tres de los cuatro trabajadores estaban suspendidos y yo tengo el documento. Yo los suspendí por algunas irregularidades que me he dado cuenta", sostuvo.