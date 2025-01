Abogado de Torres Saravia niega que Isabel Cajo sea quien aparezca en cámaras de Magdalena: "No es ella"

En diálogo con Exitosa, el abogado de Jorge Torres Saravia, Juan Peña, indicó que la joven Isabel Cajo no es la persona que aparece en las cámaras de seguridad de la Municipalidad de Magdalena.

En conversación con Karina Novoa en el programa 'Informamos y Opinamos', el letrado criticó a la entidad edil por afirmar que Isabel Cajo no fue víctima de robo, manifestando que ello no se puede determinar por las imágenes que compartió el municipio.

"Después de todas las investigaciones que se han dado, te das cuenta que no es ella (...) Entre las 8:10 p.m. y 8:15 p.m. hay cinco minutos que tiene el video. Lo que puedo señalar es que la Municipalidad de Magdalena pudo haber sido más diligente y señalar que en esa hora y lugar, no se registra un robo (...) No se puede decir que Isabel no ha sido víctima de robo", declaró.