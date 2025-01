"Fue una venganza política": Fernando Rospigliosi aplaude restitución de firma de Fujimori en Constitución

Este 7 de enero, la Comisión Permanente del Congreso de la República aprobó en primera votación la restitución de la firma del exdictador Alberto Fujimori en la Constitución Política del Perú de 1993. Al respecto, el parlamentario Fernando Rospigliosi expresó su satisfacción por la decisión congresal e indicó que haberla eliminado había sido una "absurda venganza política".

Como se sabe, el Ministerio Público denunció de forma constitucional a siete miembros del Legislativo por el presunto delito de peculado doloso y peculado doloso en grado de tentativa. La entidad señala que los congresistas costearon pasajes de avión a Trujillo, donde tenían una fiesta de cumpleaños, con dinero del Estado.

Rospigliosi restó importancia a la acusación fiscal, señalando que dicha entidad "se dedica a este tipo de cosas en vez de dedicarse a los delincuentes que aterrorizan a la población". Además, expresó su rechazo por la denuncia contra su compañera de bancada, Rosangella Barbarán, quien fue acusada como presunta autora de peculado doloso en grado de tentativa.

"En el caso de Rosangella Barbarán, que yo no conozco el caso, me parece el colmo de la ridiculez la acusación. Acusan a un grupo de congresistas por haber viajado a Trujillo con dinero del Congreso, pero como indica el mismo comunicado de la Fiscalía, ella no viajó", puntualizó.