Adrianzén niega demora en promulgación sobre PL que restituye detención preliminar: Estamos en los plazos

El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, aseguró que el Gobierno todavía se encuentra dentro de los plazos para promulgar la norma que restituye detención preliminar en casos de no flagrancia.

En conferencia de prensa, el premier indicó que el procedimiento regular, en estos casos, implica consultar a todos los sectores concernientes. También, apuntó que esperan las respuestas para ponerlas a disposición de la presidenta de la República, Dina Boluarte, quien deberá tomar la decisión de promulgar u observa la ley.

"Nosotros nos encontramos dentro de los plazos para promulgarla u observarla. El procedimiento regular es que se pida consulta a todos los sectores concernientes. No hemos recibido aún todas las respuestas y en cuanto las tengamos sistematizaremos aquello y se pondrá a disposición de la presidenta para que se tome una decisión", mencionó.

Cabe recordar que, cuando el Congreso de la República envía una norma, el Ejecutivo tiene un plazo de 15 días para decidir si la observa o la promulga. En este caso, ya han pasado 11 días desde que se envió la autógrafa a Palacio de Gobierno y la norma aún no ha sido promulgada por parte del Gobierno.

En entrevista con Exitosa, la expresidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, cuestionó a la presidenta Dina Boluarte y señaló que la mandataria no promulgaría la detención preliminar para proteger a su vocero Fredy Hinojosa.

En conversación con Jesús Verde en el programa 'Hablemos Claro', la extitular del Parlamento sostuvo que la mandataria busca protegerse a si mismo y "a su gente", lo cual explicaría la demora en promulgar esta norma.

"¿Por qué la señora no lo promulga? Porque justamente no le conviene a ella. Su vocero presidencial podría ir preso por todo lo que le han descubierto. A fin de protegerse y proteger a su gente, lo está demorando y vamos a ver si no lo observa", declaró para nuestro medio.