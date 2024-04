Alan García: Hoy se cumplen cinco años de la muerte del expresidente aprista, acorralado por caso Odebrecht

Hoy, 17 de abril, se cumplen cinco años de la muerte del expresidente aprista, Alan García, que significó para el Perú uno de sus eventos más trágicos en el último tiempo. Y es que, el deceso del exmandatario se propició en medio de un operativo que tenía por objetivo arrestarlo preliminarmente.

Con disposición judicial, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y un fiscal llegaron la mañana del 17 de abril de 2019 a la vivienda del dos veces jefe de Estado -ubicada en el distrito de Miraflores- con intención de dar cumplimiento a la decisión del magistrado Juan Carlos Sánchez.

Sin embargo, García Pérez, producto de la permisividad de las autoridades, logró encerrarse en el estudio de su inmueble, donde tomó la fatal decisión de dispararse en la cabeza. Según indicó, en una carta que se reveló en su velatorio, "dejó sus restos como una muestra del desprecio a sus adversarios".

"Cumplido mi deber en la política y en las obras hechas en favor del pueblo, alcanzadas las metas que otros países o gobiernos no han logrado, no tengo por qué aceptar vejámenes. He visto a otros desfilar esposados guardando su miserable existencia, pero Alan García no tiene por qué sufrir esas injusticias y circos.

Por eso, le dejo a mis hijos la dignidad de mis decisiones; a mis compañeros, una señal de orgullo, y mi cadáver, como una muestra de mi desprecio hacia mis adversarios, porque ya cumplí la misión que me impuse. Que Dios, al que voy con dignidad, proteja a los de buen corazón y a los más humildes", escribió el exmandatario del Perú.