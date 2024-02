Alberto Fujimori tras ser consultado sobre declaraciones de Jaime Villanueva: "Estoy alejado de la política"

El expresidente del Perú, Alberto Fujimori, fue dado de alta tras haber sido revisado por un desvanecimiento y una hipotensión. Él pudo declarar a la salida de la clínica para los micrófonos de Canal N, y al momento de ser cuestionado por las acusaciones de Jaime Villanueva en contra de Fuerza Popular (FP) y el caso Pativilca por el que está siendo investigado, mencionó que actualmente está alejado de la política.

En primera instancia, el que fue indultado en diciembre del año pasado, mencionó que ha estado teniendo muchos acercamientos a los establecimientos de salud, pues está viviendo un proceso de recuperación, generando que su salud no se encuentre estable y provocando ciertas descompensaciones.

Aprovechó los micrófonos para poder agradecer a sus seguidores, quienes han mostrado gran preocupación por la salud de Fujimori, informando que tras esta revisión irá directamente a su casa.

Alberto prefirió abstenerse de hacer comentarios cuando se le preguntó sobre la coyuntura actual y las declaraciones de Jaime Villanueva, exasesor de la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, que involucran al partido Fuerza Popular.

"Estoy bien alejado de la política ahora, yo estoy más concentrado en mi salud. Me abstengo de opiniones. Ningún tema político, ya me he olvidado", afirmó.