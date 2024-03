Alberto Otárola no niega que su voz sea la del audio con Yaziré Pinedo pero pide que sea corroborado

04/03/2024 / Exitosa Noticias / Política

El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, se pronunció este domingo luego del revelador audio difundido por Panorama donde se le escucharía pedirle su Currículum Vitae (CV) a Yaziré Pinedo, la mujer que contrató con el Estado tras visitar al jefe del Gabinete Ministerial.

Alberto Otárola y Yaziré Pinedo

A través de su cuenta oficial en X, antes Twitter, el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) no negó que su voz sea la de la grabación con la mujer en cuestión, sin embargo, pidió que la conversación telefónica sea corroborada.

"He tomado conocimiento que desde hace meses tratan de difundir un audio cuyo contenido debe ser corroborado. Reitero que en mi gestión no ha habido ni habrá ninguna contratación irregular", escribió.

"Como siempre ha ocurrido en mi vida profesional, a mí que me busquen lo que quieran. No soy un corrupto y siempre defenderé lo correcto", agregó en dicha red social.

Audio comprometedor

En la grabación se escucharía a quien sería el el jefe del Gabinete Ministerial insistir a la fémina para verla, refiriéndose a ella como "mi amor" o "mi vida", y luego pedirle que le envíe su CV.

Hombre: Ya flaca, ¿cómo están tus gatitos?

Mujer: Bien acá están conmigo, acompañándome

Hombre: Ya mañana me invitas a almorzar o salimos, ¿qué te parece?

Mujer: Ok, tú me avisas , tú eres el que tiene tiempo limitado

Hombre: Ya, ya mi vida, ¿me quieres?

Mujer: Eso no cambia, ya te he dicho

Hombre: Lo único que quiero saber es si me quieres o no

Mujer: ¿Por qué ahora?

Hombre: No porque justo te iba a pedir (tu CV) la semana pasada pero bueno si gustas también la verdad que es un tema bien bonito, bien caleta bien bacán bien tranquilo pero estaba buscando mis archivos y no tenía tu CV

"Que no sea documentado"

En un momento de la conversación telefónica, él le precisaría a la fémina que no le mande su CV "documentado", a lo que ella accede. Nuevamente, el emisor le reitera que desea salir con ella.

#AUDIO Otárola y amiga contratada#EXCLUSIVO. Mentiras ministeriales y contrataciones en el Estado.



Hombre: ¿Y cuándo te dejas ver, cuándo te veo?

Mujer: No sé, no me siento bien

Hombre: Dime pues amor para hablar, tú sabes que estas cosas molestan, joden pero tú sabes que yo te quiero también y me da mucha pena que sientas que no...

Mujer: bueno, está bien

Hombre: Escúchame pero mándame ahorita en cuanto puedas tu CV, que no sea documentado, ¿ya, flaca? El resumen nada más y ahí está tu celular para que te llamen

Mujer: Ya está bien

Finalmente, él parece rendido ante lo que significaría un encuentro fallido, no sin antes volver a pedirle una vez más el documento.

Hombre: Aló amor

Mujer: sí te escucho

Hombre: Ya pásamelo (CV) pues, si no me quieres ver, ya no importa pero pásamelo que te quiero...

Mujer: bueno, está bien

Hombre: ¿sí?

Mujer: Ya, está bien ahí te lo paso

De esta manera, Alberto Otárola hizo conocer su reacción luego que Panorama difundiera un audio que revelaría que le pidió su CV a Yaziré Pinedo, mujer contratada por el Estado tras visitarlo.