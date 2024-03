Audio revelaría que Alberto Otárola le pidió su CV a Yaziré Pinedo, mujer contratada por el Estado tras visitarlo

03/03/2024 / Exitosa Noticias / Política

Un audio difundido este domingo por Panorama revela que el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, le habría pedido su Currículum Vitae (CV) a Yaziré Pinedo, la joven que logró órdenes de servicios con el Estado tras reunirse con el jefe del Gabinete Ministerial.

Audio comprometedor

En la grabación se escucharía a quien sería el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) insistir a la mujer en cuestión para verla, refiriéndose a ella como "mi amor" o "mi vida", y luego pedirle que le envíe su hoja de vida.

Hombre: Ya flaca, ¿cómo están tus gatitos?

Mujer: Bien acá están conmigo, acompañándome

Hombre: Ya mañana me invitas a almorzar o salimos, ¿qué te parece?

Mujer: Ok, tú me avisas , tú eres el que tiene tiempo limitado

Hombre: Ya, ya mi vida, ¿me quieres?

Mujer: Eso no cambia, ya te he dicho

Hombre: Lo único que quiero saber es si me quieres o no

Mujer: ¿Por qué ahora?

Hombre: No porque justo te iba a pedir (tu CV) la semana pasada pero bueno si gustas también la verdad que es un tema bien bonito, bien caleta bien bacán bien tranquilo pero estaba buscando mis archivos y no tenía tu CV

"Que no sea documentado"

En un momento de la conversación telefónica, él le precisaría a la fémina que no le mande su CV "documentado", a lo que ella accede. Nuevamente, el emisor le reitera que desea salir con ella.

#AUDIO Otárola y amiga contratada#EXCLUSIVO. Mentiras ministeriales y contrataciones en el Estado.



Audio confirma que Premier Otárola sí conocía a Yaziré Pinedo, contratada en el Estado luego de realizar una visita personal a su despacho. Él le solicitaba su currículum vitae. pic.twitter.com/GLsQkWgrTC — Panorama (@PanoramaPTV) March 3, 2024

Hombre: ¿Y cuándo te dejas ver, cuándo te veo?

Mujer: No sé, no me siento bien

Hombre: Dime pues amor para hablar, tú sabes que estas cosas molestan, joden pero tú sabes que yo te quiero también y me da mucha pena que sientas que no...

Mujer: bueno, está bien

Hombre: Escúchame pero mándame ahorita en cuanto puedas tu CV, que no sea documentado, ¿ya, flaca? El resumen nada más y ahí está tu celular para que te llamen

Mujer: Ya está bien

Finalmente, él parece rendido ante lo que significaría un encuentro fallido, no sin antes volver a pedirle una vez más el documento.

Hombre: Aló amor

Mujer: sí te escucho

Hombre: Ya pásamelo (CV) pues, si no me quieres ver, ya no importa pero pásamelo que te quiero...

Mujer: bueno, está bien

Hombre: ¿sí?

Mujer: Ya, está bien ahí te lo paso

Contratación de Yaziré Pinedo

Como se recuerda, Yaziré Pinedo logró obtener en 2023 órdenes de servicio por 18 mil soles (90 días de trabajo) y 35 mil soles (150 días de trabajo) dentro del Ministerio de Defensa (Mindef), tras reunirse con Alberto Otárola, quien fue titular de esa cartera y ya había asumido el premierato.

Y es que ella recibió un correo electrónico a inicios de ese mismo año en el que se le realizó un ofrecimiento de empleo desde la PCM.

Al respecto, la Contraloría General de la República detectó que la cartera involucrada empleó a Pinedo "a través de dos adjudicaciones sin procedimiento", para realizar "actividades que no corresponden o son incompatibles" a la modalidad de contratación de locación por servicios.

Cabe precisar que fue contratada para archivar, ordenar y clasificar expedientes, elaborar oficios y cartas para la fiscalización posterior de las contrataciones del ministerio, entre otras actividades.

De esta manera, un audio comprometedor, supuestamente protagonizado por Alberto Otárola y Yaziré Pinedo, vuelve a poner contra las cuerdas a dicho funcionario, quien es clave en el gobierno de Dina Boluarte.